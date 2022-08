Banhistas são alertados após série de ataques de golfinhos no Japão

Banhistas na cidade japonesa de Fukui foram alertados a evitar o contato com golfinhos ao entrar no mar, após uma série de ataques a humanos serem registrados nos últimos meses. Ao menos seis pessoas ficaram feridas em encontros com cetáceos desde julho - em incidentes que autoridades acreditam estar relacionados a um mesmo animal.

De acordo com o jornal Mainichi Shimbun, a maioria dos ataques aconteceram a cerca de 10 metros da praia. O animal responsável pelas mordidas seria um golfinho nariz-de-garrafa adulto, proveniente do Oceano Índico, de acordo com autoridades citadas pelo The Guardian.

Golfinhos são vistos no oeste do Japão, durante temporada de pesca dos cetáceos. Foto: Adrian Mylne/ REUTERS - 21/01/2014

Os ataques foram registrados desde fim de julho, em três praias da cidade de Fukui. No caso mais sério, segundo a imprensa japonesa, um banhista na praia de Koshino levou 14 pontos na mão.

Transmissores ultrassônicos foram instalados na praia, de acordo com a BBC, em uma tentativa de os sinais de alta-frequência afastem os golfinhos da área. Policiais também começaram a patrulhar as praias para alertar possíveis banhistas sobre o risco de interagir com animais selvagens.