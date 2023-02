Uma recém-nascida foi resgatada com vida dos escombros de uma construção que desabou na cidade de Jenderes, no nordeste da Síria, com o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país em guerra e a Turquia na segunda-feira, 6. A bebê, que ainda estava presa à mãe pelo cordão umbilical, foi salva por equipes de resgate que atuavam na região, mas nem a mãe e nem os familiares próximos resistiram.

O vídeo do resgate foi compartilhado de forma viral nas redes sociais. Nas imagens, um socorrista é visto saindo de uma pilha de destroços com a criança nas mãos. Pouco tempo depois, um segundo socorrista joga uma espécie de lençol, provavelmente utilizado para agasalhá-la.

Pregnant woman gives birth while buried under rubble in #Syria. Newborn baby is rescued,but the mother 'tragically loses her life' following devastating #earthquake pic.twitter.com/RAXOUL9m4Y — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) February 7, 2023

“Estávamos procurando por Abu Rudayna [apelido do pai da criança] e sua família. Primeiro encontramos sua irmã, depois sua esposa, depois Abu Rudayna, eles estavam juntos um contra o outro”, disse a France-Presse um parente da família, Khalil Sawadi.

“Aí ouvimos um barulho e cavamos (...), limpamos o local e encontramos essa menininha, graças a Deus”, conta. A bebê foi levada para um hospital na cidade vizinha de Afrin, onde foi colocada em uma incubadora e recebeu vitaminas.

Bebê foi resgatado com vida horas depois de nascer sob escombros na Síria. Foto: Rami al-Sayed/ AFP

“Ela chegou com os membros dormentes por causa do frio, sua pressão arterial havia caído. Prestamos os primeiros socorros e a colocamos sob perfusão porque ela ficou muito tempo sem ser alimentada”, disse Hani Maaruf, o médico que atendeu a bebê.

A menina está com hematomas, mas seu estado de saúde é estável, segundo o médico. “Ela provavelmente nasceu sete horas depois do terremoto”, acrescenta. Ela pesa 3.175 kg, então nasceu dentro do prazo, diz.

Médico que atendeu recém-nascido em Afrin disse que ele nasceu com peso normal. Foto: Rami al-Sayed/ AFP

A família da criança era uma das milhares que foram deslocadas pela guerra civil síria, que já tem quase 20 anos. Abdalá Mleihan e Aafra, pai e mãe do bebê, deixaram sua província original, Deir Ezzor, no leste do país, para Jenderes com três filhas, um filho e uma irmã. Todos morreram com o terremoto.

Com poucos meios, os socorristas levaram horas para remover os escombros para retirar os corpos do resto da família. Eles foram colocados lado a lado na casa de um parente, cobertos com lençóis, aguardando o enterro.

Mãe, pai, quatro irmãos e uma tia do recém-nascido morreram durante o terremoto. Foto: Rami al-Sayed/ AFP

Cerca de cinquenta casas desabaram na cidade síria, relativamente perto do epicentro do terremoto na Turquia, segundo um correspondente da France-Presse. De acordo com os Capacetes Brancos, um serviço de emergência que atua nas áreas rebeldes sírias, mais de 200 edifícios foram destruídos neste setor.

O terremoto causou mais de 5.000 mortos na Turquia e na Síria, segundo os últimos balanços, que não param de aumentar./ AFP

