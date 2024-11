‘Bestão acabou se matando com fogo de artifício’, diz Janja sobre Tiu França; veja vídeo

Em um evento paralelo ao G-20 neste sábado, 16, a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, Janja, fez referência à morte de Tiu França na explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, 13, afirmando que o “bestão acabou se matando com fogo de artifício”. A declaração foi feita durante uma mesa de debates com o influenciador Felipe Neto sobre combate à desinformação, e provocou risos entre a plateia. A assessoria da primeira-dama não comentou o assunto.

Janja na abertura do G-2O social no Rio de Janeiro. Foto: Mauro Pimentel/AFP

"O ministro Alexandre de Moraes tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news, por mais que seja difícil, ele está enfrentando... E por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício", disse Janja, provocando reações na plateia. "A gente ri, mas é sério gente. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né?". Na quarta-feira, 13, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, morreu em um atentado com bombas, provocado por ele mesmo, na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), e nas proximidades da Câmara dos Deputados.

Horas antes de morrer, Tiü França, fez publicações nas redes sociais que indicavam pretensões terroristas, além de criticar os chefes dos Três Poderes. Em 2020, ele foi candidato pelo PL a vereador de Rio do Sul, cidade no oeste catarinense.

No mesmo evento deste sábado, a primeira-dama xingou o empresário Elon Musk. “Fuck you, Elon Musk, eu não tenho medo de você”, disse Janja. O bilionário respondeu no X, dizendo que o atual governo vai perder as próximas eleições.