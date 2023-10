Biden diz que ocupar Gaza seria um ‘grande erro’ e avalia viagem a Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que uma ocupação israelense em Gaza seria “um grande erro”. A declaração foi feita em uma entrevista ao programa 60 Minutes, da CBS, que foi ao ar na noite deste domingo, 15. Segundo ele, o Hamas não representa todos os palestinos.

“Acho que (a invasão) seria um grande erro. O que aconteceu em Gaza, na minha opinião, é o Hamas, e os elementos extremistas do Hamas não representam todo o povo palestino. Seria um erro Israel ocupar Gaza novamente”, disse.

Segundo ele, porém, “eliminar os extremistas é um requisito necessário”. Biden evitou criticar Israel e as operações que ocasionaram a morte de civis em Gaza.

A Casa Branca mantém conversas com autoridades israelenses sobre uma possível viagem de Biden a Israel, potencialmente já nesta semana, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões.

O governo americano continua a apoiar Israel, como visto pela visita de retorno do secretário de Estado Antony Blinken ao país nesta segunda-feira, enquanto Israel se prepara para lançar uma invasão por ar, terra e mar a Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas.

Viagem de Biden a Israel seria sinal de apoio dos EUA após o ataque de 7 de outubro pelo Hamas. Foto: DIV/60 Minutes

Antes da invasão prevista, centenas de milhares de pessoas no norte de Gaza estão fugindo em ônibus, carros e a pé, aglomerando-se em estradas estreitas que levam ao sul. O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, disse no domingo que cerca de 600 mil pessoas foram evacuadas para o sul e que outras devem seguir o mesmo caminho.

O exército israelense disse que está preparando uma “ampla gama” de planos ofensivos “para os próximos estágios da guerra, com ênfase em operações terrestres significativas”, embora não tenha fornecido uma indicação concreta de quando o ataque começaria.

Blinken tem viajado pelo Oriente Médio tentando evitar que a guerra com o Hamas desencadeie um conflito regional mais amplo. Biden já manifestou firmemente seu apoio a Israel e uma viagem até lá seria um sinal de apoio dos EUA após o ataque de 7 de outubro pelo Hamas./WP e AP