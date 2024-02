Biden obtém sua primeira vitória oficial nas primárias da Carolina do Sul

O presidente Biden venceu as primárias da Carolina do Sul neste sábado, 3, dando-lhe o tipo de resultado enfático que ele sem dúvida imaginou quando fez do estado a primeira disputa no calendário de indicações presidenciais dos democratas.

PUBLICIDADE A eleição, anunciada pela The Associated Press logo após o fechamento das urnas, deu ao Biden o primeiro conjunto de delegados necessários para reivindicar a indicação democrata na convenção do partido em agosto. Biden prometeu que a Carolina do Sul o enviaria mais uma vez para a Casa Branca. “O povo da Carolina do Sul se manifestou novamente, e não tenho dúvidas de que vocês nos colocaram no caminho para ganhar a presidência novamente - e fazer de Donald Trump um perdedor novamente”, disse o presidente em um comunicado divulgado por sua campanha.

O presidente Joe Biden fala na sede de sua campanha em Wilmington, Del., no sábado, 3 de fevereiro de 2024. A CBS disse que o presidente recusou o convite para comparecer antes do que pode ser a transmissão televisiva de maior audiência do ano. Foto: Kenny Holston / NYT

Biden conquistou uma esmagadora maioria dos democratas da Carolina do Sul, mais de 96% com 80% dos votos apurados - dominando todos os condados com mais de 95% dos votos, inclusive em áreas com grande presença de negros.

Sua campanha queria que a Carolina do Sul provasse que a base do partido - especialmente os eleitores negros - continua devotada ao Sr. Biden e que o apoiaria em grande número. O sistema de primárias abertas do estado significa que os eleitores são livres para escolher em qual primária votar, e os riscos são muito maiores na disputa republicana que coloca Trump contra Nikki Haley, a ex-governadora da Carolina do Sul - e houve alguma preocupação por parte das autoridades do partido sobre os eleitores que esperavam para participar dessa disputa em 24 de fevereiro.

Os eleitores negros são fundamentais para o sucesso de Biden nos estados em conflito, mas transpor os resultados da Carolina do Sul em fevereiro para a votação de novembro em Detroit, Milwaukee e Filadélfia é uma proposta complicada, já que a primária de sábado foi vista pela maioria dos observadores - corretamente, como se viu - como não competitiva.

A primária estava a caminho de ter cerca de 150 mil votos, no limite inferior da projeção da véspera da primária do Representante James E. Clyburn, o mais importante representante de Biden na Carolina do Sul, cujo endosso em 2020 ajudou a impulsioná-lo para a indicação naquele ano. A própria campanha de Biden evitou cuidadosamente fazer previsões públicas sobre quantos democratas votariam nas primárias de sábado.

Há poucos dados para avaliar o comparecimento dos democratas no sábado.

A última vez que um presidente democrata em exercício buscou a reeleição, em 2012, o presidente Barack Obama não foi desafiado na Carolina do Sul - e o estado não realizou primárias.

Quatro anos depois, quando a ex-secretária de Estado Hillary Clinton derrotou o senador Bernie Sanders, de Vermont, nas primárias do estado, 370.864 pessoas votaram. Em 2020, sem nenhuma primária republicana competitiva e com 12 democratas na cédula, 536.949 pessoas votaram.

O Partido Democrata da Carolina do Sul disse que os dados da votação antecipada mostraram que a parcela de eleitores negros no eleitorado foi 13% maior do que em 2020, quando as pessoas de cor representavam cerca de metade dos eleitores nas primárias democratas e não havia primárias republicanas para desviar os eleitores.

PUBLICIDADE Em 2016, o último ano em que ambos os partidos realizaram primárias presidenciais na Carolina do Sul, os eleitores de cor representaram dois terços dos eleitores das primárias democratas. Christale Spain, presidente do Partido Democrata da Carolina do Sul, liderou grande parte da operação de organização do partido estadual. No final do sábado, ela disse que se sentia “muito encorajada” pelos números da votação antecipada do estado, que mostraram que mais de 51.000 eleitores votaram nas primárias democratas. Ela também fez uma ressalva sobre o entusiasmo dos eleitores com relação ao Sr. Biden. “Talvez não vejamos esse entusiasmo, mas eles são movidos por uma missão”, disse ela sobre os democratas da Carolina do Sul. “Eles sabem que esta é uma escolha entre progresso e retrocesso, liberdade e antiliberdade.”

Ao passar a Carolina do Sul da quarta disputa do partido para a primeira, Biden elevou a influência dos eleitores negros na escolha do candidato democrata e se isolou de possíveis adversários nas primárias em um estado que salvou sua campanha de 2020 e o levou à Casa Branca.

Não houve muito drama na noite de sábado. 30 minutos após o fechamento das urnas, a The Associated Press deu a vitória ao Sr. Biden nas primárias, sua campanha distribuiu sua declaração de vitória e uma festa de comemoração organizada pelo Partido Democrata da Carolina do Sul em Columbia começou a ser encerrada.

Diferentemente de New Hampshire, onde um adversário de Biden - o deputado Dean Phillips, de Minnesota - gastou milhões em sua campanha, o presidente teve a Carolina do Sul praticamente só para ele. Os eleitores do estado deram apenas uma pequena quantidade de apoio a Phillips e Marianne Williamson, a autora que também fez uma campanha presidencial quixotesca em 2020.

Cerca de 64% dos eleitores democratas de New Hampshire escreveram o nome de Biden na cédula, aumentando a evidência de que a base do partido o está apoiando.

Uma pessoa vota na Primária Presidencial Democrata em uma seção eleitoral em 3 de fevereiro de 2024 em West Columbia, Carolina do Sul. Foto: Allison Joyce / AFP

A campanha de Biden tratou a primária da Carolina do Sul como uma disputa importante, embora seja improvável que o estado de tendência republicana, seja um campo de batalha para as eleições gerais. A campanha contratou quatro membros de equipe pagos no estado - dedicando recursos a um estado não competitivo antes de fazê-lo em campos de batalha para as eleições gerais, como Arizona e Pensilvânia. E o Partido Democrata da Carolina do Sul passou meses trabalhando para aumentar o comparecimento para manter seu novo lugar no calendário das primárias.

Em uma coletiva de imprensa após a convocação da corrida para Biden, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, natural da Carolina do Sul, disse que estava “extremamente extasiado” com os números de comparecimento.

Clyburn, que se absteve em seu discurso no sábado de qualquer análise dos números de comparecimento que haviam sido publicados até então, argumentou que a vitória de Biden tinha implicações além da Carolina do Sul.

Publicidade

“Trata-se de manter este país em seu caminho para uma união mais perfeita”, disse ele sob aplausos.

No final da noite, tanto a Sra. Spain quanto o Sr. Harrison expressaram confiança de que a Carolina do Sul manteria seu status de primeiro lugar no país para os democratas.

“Qual é o lema do estado, ‘Enquanto respiro, espero’?” disse o Sr. Harrison. “Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir isso.”/NYT