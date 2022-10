Bombardeio em larga escala na Ucrânia mostra que Putin atende a pressão da linha-dura

MOSCOU - Durante meses, a mídia estatal russa insistiu que o país estava apenas atacando alvos militares na Ucrânia, deixando de lado o sofrimento que a invasão trouxe a milhões de civis. Mas a máscara caiu com os bombardeios em diversas cidades da Ucrânia nesta segunda-feira, 10, que mataram ao menos 11 pessoas.

A televisão estatal russa mostrou filas nos postos de combustíveis na Ucrânia, prateleiras de lojas vazias e uma previsão de meses de temperaturas congelantes no país. E, em vez de se concentrar na destruição de civis em áreas controladas pela Rússia, como costumam fazer, as transmissões de notícias na Rússia mostraram colunas de fumaça e carnificina no centro de Kiev.

“Não há água quente e parte da cidade está sem energia”, disse um âncora, descrevendo a cena na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.

A mudança brusca foi um sinal de que a pressão interna sobre o esforço de guerra da Rússia havia aumentado a ponto de o presidente Vladimir Putin sentir que uma demonstração decisiva de força era necessária.

Bombas russas caíram sobre o centro de Kiev Foto: Finbarr O'Reilly/The New York Times

Seus militares estão sendo criticados cada vez mais pelos apoiadores da guerra por não serem suficientemente agressivos em seu ataque à Ucrânia, um coro que atingiu o auge após o ataque de sábado à ponte que une a Rússia à anexada Península da Crimeia – um símbolo do governo Putin.

Resposta a derrotas humilhantes

Com a escalada brutal do esforço de guerra, Putin parece estar respondendo em parte a esses críticos, silenciando momentaneamente os clamores da linha-dura furiosa com os reveses humilhantes dos militares russos no campo de batalha.

“Isso é importante do ponto de vista político interno, em primeiro lugar”, disse Abbas Galliamov, analista político russo e ex-redator de discursos de Putin, sobre os ataques de ontem. “Era importante demonstrar à classe dominante que Putin ainda é capaz, que o Exército ainda é bom para alguma coisa.”

Com sua escalada, Putin também está apostando que as elites russas – e o público em geral – vejam isso como um sinal de força, em vez de um esforço desesperado para infligir mais dor em uma guerra que a Rússia parece estar perdendo.

Após os ataques de ontem, alguns dos mais duros críticos da invasão entre os falcões russos declararam que os militares estavam finalmente fazendo seu trabalho. O líder forte da Chechênia, Ramzan Kadirov – que recentemente criticou “a liderança incompetente” do Exército – disse em um post do Telegram que agora está “100% feliz” com o esforço de guerra.