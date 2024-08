Brasil assume proteção da embaixada da Argentina em Caracas e de opositores asilados

Além da Argentina e do Peru, Maduro expulsou os corpos diplomáticos de Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Todos foram expulsos sob a alegação de violar a soberania da Venezuela ao questionarem o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral, próximo do chavismo, que deu vitória a Maduro por 51% dos votos sobre 44% de Edmundo González Urrutia.

A decisão brasileira ocorre em meio a falas criticadas do presidente Lula sobre o processo eleitoral venezuelana que, em suas palavras “não tem nada de grave, nada de anormal”. O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre as eleições, limitando-se apenas a pedir transparência e divulgação das atas eleitorais. O Palácio do Planalto aguarda o parecer do assessor da presidência Celso Amorim que foi enviado a Caracas como observador para se posicionar./Com AFP