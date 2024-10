CAIRO - Um cão do Egito ganhou fama viral depois de ser filmado brincando no topo de uma das pirâmides de Gizé, avistado por um grupo de praticantes de parapente.

Alex Lang, uma das pessoas que filmou o cão, disse que ficou chocado no início, mas que o animal parecia "o rei da pirâmide", correndo para frente e para trás e latindo. "Talvez ele estivesse tentando assustar os pássaros para que pudesse aproveitar a vista sozinho", disse Lang, 27, que mora em Atlanta, acrescentando que tinha sido "a viagem de uma vida". Marshall Mosher, que ajudou a organizar o evento de parapente, disse que havia sobrevoado as pirâmides várias vezes, mas foi a primeira vez que avistou um cão no topo, a centenas de metros do solo. Ele frequentemente via cães de rua tomando sol perto da base da estrutura, a Pirâmide de Quéfren. "Se eu fosse um cachorro de rua do Cairo, eu também gostaria de escalar as pirâmides", ele disse.

Usuários de mídia social se apaixonaram pelo animal aventureiro, já que vídeos dele acumularam mais de um milhão de visualizações. O momento foi capturado por participantes de um evento organizado pela empresa de turismo esportivo aéreo Sky One Egypt, no qual pilotos de parapente motorizado voam sobre os marcos do país.

Usuários do Instagram especularam que o cão poderia ter sido o antigo deus Anúbis, um guia para o submundo com uma cabeça canina.

Outra pessoa escreveu no X que estava “ficando irracionalmente emocionada” com a ideia do cachorro escalando “um marco cheio de história e prestígio, completamente inconsciente de nada disso... apenas para latir para os pássaros. ... Os animais são criaturas tão simples, mas profundas.”

Depois, outra empresa de turismo filmou um cachorro que parecia semelhante ao primeiro descendo da pirâmide (veja abaixo). Quando a equipe original completou um segundo voo sobre as pirâmides na última terça-feira, 15, o cachorro não estava mais visível.

Lang disse que foi “surreal” ver o vídeo se tornar viral, com pessoas do mundo todo entrando em contato com ele. “Acho que ressoa porque é apenas uma história agradável — um cachorro, feliz, latindo para os pássaros, curtindo a vista”, disse ele.