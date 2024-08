Campanha de Kamala Harris recorre ao uso do WhatsApp para conquistar eleitores latinos

Evelyn Lees estava caminhando pelas montanhas do norte de Nova Jersey na tarde de segunda-feira, quando a tela de seu celular se iluminou com uma notificação que fez a professora de ciências de Porto Rico pular de alegria: a campanha presidencial de Kamala Harris e Tim Walz lançou um canal bilíngue no WhatsApp. para eleitores latinos.

PUBLICIDADE Lees, de 53 anos, afirmou que correu para o carro e imediatamente se juntou ao “Latinos con Harris-Walz”, onde encontrou um vídeo estilo selfie da gerente de campanha Julie Chavez-Rodríguez prometendo aos usuários “informações dos bastidores” e detalhes sobre o que a chapa democrata está fazendo para ajudar as famílias latinas. “Depois de tantos anos em que os latinos foram tão incompreendidos, parece que finalmente estamos sendo vistos – como se eles finalmente entendessem nosso poder e estivessem se esforçando para nos trazer para o grupo, encontrando-nos onde estamos”, Lees disse ao The Washington Post.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acena para apoiadores na Convenção Nacional do Partido Democrata, em Chicago Foto: Gabrielle Lurie/AP

Desde que foi lançado em 2009, o WhatsApp – a plataforma de mensagens de propriedade da Meta – tornou-se uma parte onipresente da vida dos latinos dentro e fora dos Estados Unidos. Ao permitir que os usuários enviem mensagens de texto e façam ligações gratuitas pela internet, o aplicativo se tornou um meio crucial de conectar famílias espalhadas pelo mundo.

Com 54% dos adultos hispânicos no país usando o aplicativo, de acordo com o Pew Research Center, iniciar um canal no WhatsApp é uma maneira inteligente de alcançar uma base eleitoral cada vez mais poderosa, segundo especialistas entrevistados pelo The Washington Post. O eleitorado latinos representa 14,7% de todos os eleitores elegíveis para votar em novembro de 2024 – o segundo bloco eleitoral de crescimento mais rápido no país e que poderá ser decisivo em Estados indecisos, se as campanhas conseguirem fazer com que eles apareçam para votar;

“O WhatsApp terá impacto nesta eleição porque é uma das principais fontes para algumas comunidades obterem notícias, e isso é fundamental para a formação de opiniões políticas”, disse Inga Kristina Trauthig, chefe do pesquisa no Laboratório de Pesquisa de Propaganda da Universidade do Texas em Austin. “Portanto, entrar no WhatsApp é algo crucial e algo em que qualquer campanha política precisa pensar.”

Apoiadores latinos de Kamala Harris e Tim Walz observam o discurso de Kamala em Los Angeles, Estados Unidos Foto: Frederic J. Brown/AFP

Papel fundamental

Embora o canal no WhatsApp da campanha de Kamala seja o primeiro deste tipo para uma campanha presidencial dos EUA, Trauthig destaca que o WhatsApp desempenha um papel fundamental em outras eleições ao redor do mundo, da Índia e do Reino Unido ao Brasil, México e Venezuela. Mas a plataforma mudou ao longo dos anos, deixando de ser focada em bate-papos em pequenos grupos e mensagens individuais, para algo mais parecido com uma plataforma de mídia social, onde os usuários podem se reunir em canais massivos e interagir com grandes comunidades.

Publicidade

“Agora não é apenas um lugar onde as pessoas recebem notícias, mas você também tem todos esses recursos onde, no final, você está apenas transmitindo para um grande público - e a grande questão é: em termos de engajamento, como isso vai ajudar?”, avalia Trauthig.

Essa mesma questão dividiu os especialistas consultados pelo The Washington Post.

Por um lado, “ir onde as pessoas já estão e criar um espaço e um caminho para comunicar com os latinos é muito importante”, disse Stephanie Valencia, presidente da Equis, uma organização que realiza pesquisas sobre o alcance e o envolvimento dos latinos. Em particular, a funcionalidade de canais do WhatsApp, lançada em 2023, permite que a campanha interaja com um grande número de eleitores através de uma série de meios de comunicação – desde vídeos e fotografias a mensagens e notas de voz.

Uma apoiadora usa uma camisa com os dizeres "Latinos por Trump" em um comício do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump Foto: Hiroko Masuike/NYT

Além disso, acrescentou Valencia, a capacidade dos usuários de encaminhar essas mensagens para seus próprios grupos e contatos ajuda a amplificar as mensagens da campanha.

PUBLICIDADE “Se você é um apoiador da campanha de Kamala Harris e segue a conta deles e é a pessoa que compartilha isso com seus amigos e familiares, isso pode ter mais peso do que eles verem que você postou algo nas redes sociais”, disse ela. “Esta é uma linha direta para os telefones das pessoas, e seus apoiadores se tornam um mensageiro confiável como parte disso.” Em um ecossistema de mensagens repleto de propaganda – e onde os latinos são cada vez mais alvo de desinformação – o canal poderia ajudar os utilizadores a aceder a informações oficiais da campanha diretamente da fonte, afirma Marisa Abrajano, professora de ciências políticas na Universidade da Califórnia em San Diego. Por outro lado, os eleitores que aderem a um canal de campanha “já estão positivamente predispostos a esses candidatos”, disse Abrajano.

Publicidade

“É barato, é fácil e você pode potencialmente alcançar milhões de pessoas”, disse ela. “Mas, por outro lado, se olharmos para toda a investigação sobre a forma mais eficaz de mobilizar eleitores de baixa propensão, como os latinos, não é através das redes sociais nem através de mensagens de texto. São os esforços de angariação de porta em porta que exigem mais trabalho. Isso é o que foi provado repetidas vezes.”

De acordo com dados compilados pelo Centro de Estudos Latino-Americanos, Caribenhos e Latinos da City University of New York, 54% dos latinos elegíveis votaram na corrida presidencial de 2020. Embora tenha sido a marca de participação mais alta já registrada para os latinos, ainda ficou bem atrás dos americanos asiáticos, negros e brancos.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, discursa na Convenção Nacional do Partido Democrata, em Chicago Foto: Kent Nishimura/AP

É por isso que a campanha de Harris deveria combinar seu canal WhatsApp com “muitas táticas diferentes que alcançam diferentes segmentos e, em alguns casos, segmentos sobrepostos da comunidade”, disse Valencia. A campanha, disse ela, já empreendeu “esforços impressionantes” para atingir este objetivo – desde o recrutamento de influenciadores para atrair os eleitores mais jovens até à publicação de anúncios dirigidos a outros públicos.

Roberta Braga, diretora executiva do Instituto de Democracia Digital das Américas, já vê um sinal promissor com o uso do inglês e do espanhol no canal.

“Acho que a mensagem aqui é: ‘Nós nos preocupamos com você e queremos compartilhar informações em todos os idiomas que você usa’”, disse Braga. “E também se traduz em querer envolver-se e comunicar com os latinos – não apenas obter o seu voto, mas também informá-los sobre as propostas políticas e o seu impacto na vida das pessoas.”

Publicidade

Desde o lançamento na segunda-feira, o canal da campanha de Harris atraiu mais de 3 mil usuários, compartilhando trechos de políticos latinos na Convenção Nacional Democrata, vídeos de bastidores de nomes como Eva Longoria e Ana Navarro e uma mensagem de voz de Kamala.

Até agora, Lees ficou impressionada – embora tenha dito que tem um conselho: “Acho que eles ainda podem adicionar um pouco de sazón”, um pouco de tempero. “Dê-nos música, dê-nos alegria, dê-nos as coisas que nos fazem ter orgulho de sermos latinos.”