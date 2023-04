Campos minados russos são surpresa letal em áreas ocupadas da Ucrânia

Com uma calma treinada, um especialista ucraniano em desminagem cuidadosamente empurrou para o lado talos de grama seca, revelando uma surpresa letal – uma granada de mão amarrada a um fio de disparo, esperando que alguém a pisasse imprudentemente.

A descoberta, perto da cidade ucraniana de Lyman, foi apenas um pequeno desenvolvimento em uma luta de gato e rato mais ampla entre equipes responsáveis por instalar minas e de desminagem que está se tornando um elemento fundamental da guerra na Ucrânia.

Minas, fios de disparo e armadilhas são ferramentas defensivas dos militares da Rússia, que infligem ferimentos graves na infantaria e paralisam veículos blindados ucranianos. Fáceis de instalar e esconder, enterradas na terra ou cobertas por detritos ao lado de uma estrada ou cidade, eles são extremamente difíceis de encontrar.

Uma granada de mão ligada a um fio de disparo encontrada por uma equipe de desminagem ucraniana perto de Lyman, no leste da Ucrânia Foto: Mauricio Lima / NYT

Espera-se que a desminagem desempenhe um papel fundamental na contraofensiva antecipada da Ucrânia nesta primavera, enquanto Kiev busca repelir as forças russas e mudar o ímpeto da guerra. O Exército estará avançando em densas redes de trincheiras, armadilhas de tanques e campos minados.

Território ucraniano tem vasta área coberta por minas russas

Continua após a publicidade

A terra ucraniana está coberta por milhares de minas russas. Uma área quatro vezes maior que a Suíça não é segura por causa das minas terrestres, segundo estimativas das Nações Unidas. Elas matam ou mutilam centenas de civis todos os meses. Em toda a Ucrânia, cerca de 350 equipes de desminagem trabalham continuamente.

O governo ucraniano dividiu as zonas minadas em áreas prioritárias para limpeza. Está incentivando a inovação tecnológica para ferramentas de desminagem e pretende criar um mercado com fins lucrativos para serviços de desminagem.

O Banco Mundial estimou que limpar as minas da Ucrânia custará US$ 37 bilhões (R$ 185 bilhões).

A Rússia tem um vasto arsenal de minas terrestres, e seus soldados, um rico repertório de truques para montar armadilhas. A Rússia está entre os poucos países, juntamente com os Estados Unidos, que não ratificaram um tratado que proíbe as minas terrestres na guerra.

Soldados buscam sinais para buscarem as minas

Encontrá-las tornou-se uma arte bem praticada pelos soldados ucranianos. Áreas densamente armadas com fios de disparo, por exemplo, geralmente têm um animal morto por perto, pois os animais os acionam enquanto vagam pela floresta.

De fato, as forças ucranianas foram alertadas por um cachorro morto e uma cabra morta sobre a presença de armadilhas em um matagal e uma área de grama seca perto de uma antiga posição russa, disse o comandante de uma equipe de desminagem enviada para limpar o local. Ele pediu para ser identificado apenas como tenente Oleh, de acordo com as regras militares ucranianas.

Continua após a publicidade

“Havia muitas armadilhas aqui”, disse Oleh sobre o campo minado.

Uma equipe de desminagem ucraniana em seu quartel nos arredores de Lyman, no leste da Ucrânia. Foto: Mauricio Lima / NYT

Os soldados sondaram o solo com hastes de fibra de vidro — para evitar que um instrumento de metal detonasse uma mina acionada eletricamente, instalada para matar desminadores. A granada de mão amarrada a um fio de disparo havia sido encontrada anteriormente por colegas, antes que os soldados voltassem para detoná-la com segurança, pois era muito perigoso desarmá-la.

A equipe, operando fora de Lyman — cidade libertada das forças russas no outono do Hemisfério Norte no ano passado — encontrou uma armadilha com um truque para enganar as equipes de desminagem, uma ocorrência comum. Neste caso, foi uma mina claymore – um explosivo que espalha estilhaços em direção a seus alvos – que tinha um fio de disparo.

Os russos haviam estendido um cabo elétrico nas proximidades, sugerindo que também poderia ser acionado remotamente por um observador. Mas o fio terminava perto da grama, desconectado de qualquer detonador. Foi apenas um estratagema para retardar o trabalho de desminagem e forçar a equipe a rastrear o cabo.

O matagal perto da posição nos arredores de uma vila também estava repleto de minas saltadoras, o que os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial chamavam de “Bouncing Betties”. Quando acionadas por um passo ou fio de disparo, elas explodem alguns metros no ar e, em seguida, detonam em uma rajada de estilhaços. “Todo mundo dentro de 25 metros certamente morre”, disse Oleh.

Exército faz dois tipos diferentes de desminagem

Continua após a publicidade

Um desses dispositivos, uma mina de salto russa OMZ-72, matou o cachorro e a cabra. Duas tarefas distintas se apresentam às equipes de desminagem ucranianas. Algumas limpam áreas recuperadas dos russos para que se tornem seguras para o retorno dos civis. Outro tipo de desminagem, mais perigoso, é realizado por engenheiros militares, que se movem à frente dos soldados durante operações, para encontrar caminhos através de campos minados.

Equipamentos e técnicas de remoção de minas chamaram menos atenção do que armas ocidentais sofisticadas, como tanques M1 Abrams, embora oficiais ucranianos digam que muito dependem desse tipo de operação.

O processo de limpeza de minas pode ser feito manualmente. Um especialista em desminagem em outro pequeno esquadrão de engenheiros disse que faz isso parando a cada passo para olhar um metro ou mais de terreno à sua frente. Ele então se ajoelha, pois a luz do sol pode refletir em um fio quase invisível, que lembra uma linha de pesca se visto de um ângulo diferente.

Soldados ucranianos no topo de um veículo de desminagem apelidado de Dragão em Kramatorsk, Ucrânia Foto: Mauricio Lima / NYT

Máquinas especializadas de remoção de minas também podem fazer o trabalho. O robusto e pesado veículo militar da era soviética, apelidado de dragão no exército ucraniano, tem uma armadura frágil e apenas uma arma: um foguete que reboca uma linha de explosivos algumas centenas de metros à frente. Colocar os explosivos sobre um campo minado e depois detoná-los abre caminho para a infantaria ou tanques avançarem.

A unidade de cerca de uma dúzia de homens teve soldados mortos ou mutilados por minas, mas as regras militares proíbem especificar quantos.

Os Estados Unidos têm fornecido ajuda militar na forma de um sistema similar de veículos rastreadores chamado Mine Clearing Line Charge, ou MICLIC, visto como uma preparação para a ofensiva da primavera.

Continua após a publicidade

Tanto os militares ucranianos quanto os russos usam dispositivos antimanipulação em minas antitanque, que disparam os explosivos se alguém mover a mina e visam matar equipes de desminagem.

Os militares russos instalaram um tipo de mina antipessoal acionada sismicamente, chamada POM-3, que detona com as vibrações de passos antes que um especialista em desminagem possa se aproximar o suficiente para desarmar o dispositivo. Os POM-3, pequenos cilindros verdes que podem ser avistados por um soldado atento, devem ser destruídos atirando neles à distância.

Detonar minas ou armadilhas no local é uma prática comum. Isso pode ser feito colocando uma pequena laje de explosivos nas proximidades que os soldados de desminagem detonam junto com a mina.

Para o fio de disparo descoberto em Lyman no matagal em uma manhã chuvosa recente, os soldados escolheram um método mais simples. Um deles posicionou, muito gentilmente, uma longa corda e um gancho para prender o arame, depois recuou e puxou.

Um estrondo soou. Fumaça negra subiu. Um soldado então casualmente enrolou a corda e saiu do matagal.