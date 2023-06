Casamento real na Jordânia conta com aparição surpresa de William e Kate

O casamento do príncipe herdeiro da Jordânia com a descendente de uma importante família da Arábia Saudita esta sendo realizado nesta quinta-feira, 1, em uma celebração no palácio que deve atrair grandes multidões e um clima de entusiasmo em todo o país.

O casamento do príncipe herdeiro Hussein, 28, e a arquiteta saudita Rajwa Alseif, 29, atraiu uma lista repleta de estrelas encabeçada pelo príncipe britânico William e sua esposa Kate, que chegaram ao palácio e foram recebidos pelo rei Abdullah II da Jordânia e pela rainha Rania .

As comemorações têm um significado profundo para a região, enfatizando a continuidade em um estado árabe valorizado por sua estabilidade de longa data e renovando a imagem da monarquia após uma rixa palaciana. Poderia até mesmo ajudar a Jordânia, pobre em recursos, a forjar um vínculo estratégico com seu vizinho rico em petróleo, a Arábia Saudita.

O príncipe herdeiro da Jordânia Hussein e Rajwa Al Saif são vistos em sua cerimônia de casamento real, em Amã, na Jordânia Foto: Família real da Jordânia / REUTERS

Multidões se reuniam em enormes telões preparados para transmitir o casamento ao vivo em todo o país, com muitos participantes agitando bandeiras e vestidos com lenços xadrez branco e vermelho usados pela família governante da Jordânia, os hashemitas.

No antigo anfiteatro romano no centro da capital, Amã, o cantor jordaniano Hussein Salman empolgou a multidão com cantos de parabéns pelo casamento. O teatro de 6.000 lugares estava quase completamente cheio, enquanto as famílias cantavam e as crianças estavam pintadas com frases que celebravam o príncipe.

“Este é um dia importante porque ele é nosso futuro rei”, disse Ahmad al-Masri, um jovem de 18 anos que compareceu com sua família. “Toda a Jordânia está assistindo.”

Continua após a publicidade

Convidados especiais

Líderes mundiais e membros outras famílias reais também estão presentes. O príncipe William e a princesa Kate do Reino Unido chegaram nesta quinta-feira, mas a presença dos membros da Casa de Windsor no casamento havia sido mantida em segredo.

Os 11 milhões de cidadãos da Jordânia viram o jovem príncipe herdeiro ganhar destaque nos últimos anos, à medida que ele se juntava cada vez mais ao pai, Abdullah, em aparições públicas. Hussein formou-se na Universidade de Georgetown, alistou-se no exército e ganhou algum reconhecimento global ao discursar na Assembleia Geral da ONU. Seu casamento, dizem os especialistas, marca seu próximo rito de passagem crucial.

“Não é apenas um casamento, é a apresentação do futuro rei da Jordânia”, disse o analista político Amer Sabaileh. “A questão do príncipe herdeiro foi encerrada.”

Rajwa Al Said caminha com o príncipe Hashem bin Abdullah da Jordânia, em direção ao príncipe herdeiro da Jordânia Hussein e ao rei Abdullah II da Jordânia, no dia de sua cerimônia de casamento Foto: Família real da Jordânia / via REUTERS

Crise econômica

O casamento pode criar um breve momento de bem-estar para os jordanianos durante tempos econômicos difíceis, incluindo o persistente desemprego juvenil e uma economia em crise.

Continua após a publicidade

O reino declarou quinta-feira um feriado público para que multidões de pessoas pudessem se reunir após o serviço de casamento para acenar para a carreata do casal de jipes Land Rover vermelhos - um aceno para a tradicional procissão de cavaleiros vestidos com casacos vermelhos durante o reinado do fundador do país, Rei Abdullah I. Dezenas de milhares de simpatizantes são esperados para shows gratuitos e eventos culturais. Telas enormes foram montadas em todo o país para que as multidões assistissem ao desenrolar da ocasião.

Pessoas se reúnem durante as comemorações do dia do casamento real do príncipe herdeiro da Jordânia Hussein e Rajwa Al Saif Foto: Ahmad Abdo / REUTERS

Além do príncipe e da princesa de Gales, a lista de convidados inclui uma série de aristocratas e dignitários estrangeiros, como a primeira-dama Jill Biden e o enviado climático dos EUA, John Kerry. Outros prováveis participantes incluem aristocratas sauditas, já que a mãe de Alseif é parente da mãe do rei saudita Salman. Seu pai bilionário é dono de uma grande construtora no reino.

Após a cerimônia, a festa de casamento será transferida para o Palácio Al Husseiniya, a 30 minutos de carro, para recepção, entretenimento e banquete de estado. Espera-se que a realeza receba mais de 1.700 convidados na recepção./AP