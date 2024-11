Autoridades do Peru prenderam um sul-coreano de 28 anos por supostamente tentar contrabandear centenas de tarântulas, centopeias e formigas-bala para fora do país sul-americano.

Autoridades de segurança no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, na capital do Peru, Lima, estavam realizando verificações de segurança em 8 de novembro quando notaram um homem que parecia ter a barriga inchada, de acordo com um comunicado enviado à imprensa na semana passada pelo Serviço Nacional de Florestas e Vida Selvagem do Peru (SERFOR). As autoridades de segurança pediram que ele levantasse a camisa.

Uma das mais de 300 tarântulas encontradas por autoridades do Peru presas junto ao corpo de um passageiro que iria embarcar em um voo no aeroporto de Lima Foto: SERFOR/Gob.Pe/Divulgação

Eles encontraram dezenas de sacos plásticos camuflados e recipientes reforçados com fita adesiva e amarrados a dois cintos. Após uma inspeção mais detalhada, os oficiais notaram centenas de criaturas escuras e rastejantes que acabaram sendo 35 tarântulas adultas do tamanho de uma mão, 285 tarântulas juvenis, 110 centopeias e nove formigas-bala nativas do rio Amazonas peruano e provavelmente da região de Madre de Dios, no Peru.

“Maltratados e embrulhados”

“Embora os animais estivessem completamente maltratados e cuidadosamente embrulhados, eles foram colocados em um lugar seguro”, disse a SERFOR.

As tarântulas adultas pertencem a uma espécie que está na lista de espécies ameaçadas do Peru, disse o especialista em vida selvagem da SERFOR, Walter Silva, no comunicado à imprensa.

Autoridades do Peru encontraram centenas de animais "maltratados" e presos junto ao corpo de um passageiro que iria embarcar em um voo no aeroporto de Lima Foto: SERFOR/Gob.Pe/Divulgação

O homem de 28 anos, que não foi identificado pelas autoridades peruanas, estava indo para a Coreia do Sul via França, disse a SERFOR. Promotores peruanos abriram um processo contra ele, acrescentou. O Washington Post não conseguiu contatar a Embaixada da Coreia do Sul em Lima. O tráfico de vida selvagem afeta mais de 4.000 espécies de animais e plantas globalmente, incluindo 3.250 que estão ameaçadas de extinção, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado este ano que reuniu dados de 162 países durante um período de seis anos. O tráfico reduz populações de vida selvagem e prejudica o ecossistema, dizem autoridades da ONU. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.