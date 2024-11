O diretor do local entrou em contato com a polícia no início de novembro, depois que 15 sapatos pertencentes a 10 crianças desapareceram. No dia seguinte, outros três sapatos sumiram. Mais sapatos foram encontrados espalhados no chão. A polícia instalou três câmeras de segurança na esperança de que o ladrão atacasse novamente, segundo o jornal japonês Mainichi Shimbun.

Na noite de 11 de novembro, outro sapato desapareceu e os investigadores vasculharam as imagens das câmeras: as imagens revelaram uma doninha, que apareceu de trás de uma parede, se aproximou dos cubiculos onde estavam os sapatos infantis e fugiu com um único sapato branco na boca. Tudo aconteceu em cerca de 10 segundos. Veja o vídeo abaixo (em japonês):