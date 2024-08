Chefe do cartel ‘El Mayo’ diz que caiu em armadilha de filho de ‘El Chapo’ para ser levado aos EUA

CIDADE DO MÉXICO - Ismael “El Mayo” Zambada, o último dos antigos chefes do narcotráfico do México, disse em uma declaração no sábado, 10, que sofreu uma emboscada e foi levado secretamente de avião para os Estados Unidos depois de ser convidado para uma reunião que supostamente envolvia o governador do Estado de Sinaloa.

PUBLICIDADE Zambada, 76, e um filho do traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán foram presos há duas semanas após aterrissarem em um aeroporto nos arredores de El Paso, em uma operação misteriosa que levantou questões sobre traições do cartel e possível envolvimento dos EUA. A Drug Enforcement Administration (DEA), órgão federal americano de combate ao narcotráfico, classificou as detenções como um “enorme golpe” para o cartel de Sinaloa, uma das principais organizações de tráfico de drogas do México e o principal fornecedor de fentanil para os Estados Unidos. Autoridades americanas negaram que seus agentes estivessem envolvidos na retirada de El Mayo do México.

Imagem fornecida pelo Departamento de Estado dos EUA mostra Ismael "El Mayo" Zambada, um líder histórico do Cartel de Sinaloa Foto: Departamento de Estado dos EUA via AP

Autoridades americanas e mexicanas emitiram relatos conflitantes sobre como um dos mais experientes traficantes de drogas do mundo foi levado para fora da fronteira, com alguns dizendo que Zambada pode ter feito um acordo para se entregar. O lendário traficante negou isso na declaração emitida por seu advogado, Frank Perez.

Em vez disso, ele atribuiu sua prisão a uma armadilha preparada pelo filho de El Chapo, também chamado Joaquín. A explicação de Zambada forneceu mais evidências de uma divisão dramática entre as duas principais facções do cartel - seu grupo e uma liderada pelos filhos de El Chapo Guzmán, antigo parceiro de Zambada, que foi preso em 2016.

O relato não pôde ser confirmado de forma independente. No entanto, o embaixador dos EUA no México, Ken Salazar, disse na sexta-feira, 9, que parecia que Zambada havia sido levado ao Estado do Texas contra sua vontade. Guzmán, por outro lado, se entregou, disse o embaixador. Autoridades americanas disseram ao jornal americano The Washington Post que Guzmán, 38, pode ter buscado clemência para si e para seu irmão Ovidio, 34, extraditado para os Estados Unidos no ano passado.

O governador de Sinaloa, Rubén Rocha, negou no sábado que tivesse planejado um encontro com Zambada, dizendo que ele nem sequer estava no Estado naquele dia. “Não temos cumplicidade com ninguém”, disse Rocha, que é membro do partido Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador.

Publicidade

Um advogado de Guzmán negou que ele tenha atraído Zambada para o avião ou feito um acordo com as autoridades americanas. Ambos os supostos traficantes do cartel se declararam inocentes em relação a acusações extensas de narcotráfico.

Zambada foi convidado por Guzmán para uma reunião em 25 de julho com Rocha e um ex-prefeito de Culiacán, Héctor Melesio Cuén. Os políticos estavam em desacordo sobre quem deveria dirigir a Universidade Autônoma de Sinaloa, disse Zambada - e os líderes do cartel de Sinaloa ajudariam a resolver o problema.

Ele disse que chegou a um centro de eventos nos arredores de Culiacan, a capital do Estado, pouco antes das 11 horas e viu homens armados em uniformes militares - “que eu presumi serem pistoleiros de Joaquín Guzmán e seus irmãos”, disse ele.

Zambada tinha quatro guarda-costas, segundo ele, incluindo um que trabalhava como comandante da polícia estadual. (A família desse homem registrou um boletim de ocorrência informando que ele desapareceu naquele dia). Zambada disse que cumprimentou Cuén e seguiu Guzmán (“que eu conheço desde que ele era um menino”) até uma sala escura.

“Um grupo de homens me agrediu, me derrubou no chão e colocou um capuz de cor escura sobre minha cabeça”, disse ele na declaração. Os homens amarraram Zambada, forçaram-no a entrar em uma caminhonete e o levaram até uma pista de pouso, onde ele foi forçado a entrar em um avião particular, disse ele. Guzmán “me amarrou com zíperes no assento”, disse a declaração.

Três horas depois, o avião aterrissou nos arredores de El Paso.

Imagem fornecida pelo Departamento de Estado dos EUA mostra Joaquín Guzmán López, um dos filhos do traficante de drogas mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Foto: Departamento de Estado dos EUA via AP

O cartel de Sinaloa é famoso por seus laços estreitos com políticos - um dos motivos da longevidade do grupo. A mídia mexicana especulou que Zambada poderia entregar um tesouro de informações às autoridades dos EUA sobre a cumplicidade oficial no tráfico de drogas.

Publicidade

Quando Rocha concorreu a governador em 2021, agentes do cartel contribuíram para sua vitória sequestrando mais de 20 agentes políticos que trabalhavam para seu oponente na véspera da eleição, de acordo com um relato da revista investigativa RioDoce, de Sinaloa. As autoridades estaduais estimam o número em 10. Nenhum dos casos foi resolvido. O candidato da oposição, Mario Zamora Gastélum, disse aos repórteres que era difícil apresentar provas, pois “as pessoas têm muito medo de documentá-las”.

Rocha sempre negou cooperar com os cartéis.