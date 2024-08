Antonio Riano foi perfilado na série de televisão “America’s Most Wanted”, em 2005, e integrava a lista de mais procurados no condado de Butler. Ele era buscado pelo homicídio a tiros de Benjamin Becarra, que ocorreu em dezembro de 2004, na cidade de Cincinnati. Depois dos disparos, Riano teria fugido do País.

Segundo a CBS News, Riano e Becarra tiveram uma discussão em um bar que se transformou em uma briga do lado de fora, onde uma câmera de vigilância supostamente captou Riano disparando contra o rosto de Becarra. Em outro vídeo de posse da polícia, Riano apareceria comprando balas poucas horas antes. A arma do crime também teria supostamente sido encontrada sob as tábuas do chão na casa de Riano.