China recorre a uma ferramenta barata e eficaz no jogo global por influência: notícias falsas

Quando o veterano diplomata americano Kurt Campbell viajou para as Ilhas Salomão para combater a influência de Pequim no país do Pacífico Sul, ele rapidamente viu até onde a China iria para divulgar sua mensagem.

Dois anos depois, a alegação ainda reverbera on-line, demonstrando o amplo esforço da China para remodelar as percepções globais. A campanha, que custa muitos bilhões por ano, está se tornando cada vez mais sofisticada graças à inteligência artificial. As operações da China chamaram a atenção de analistas de inteligência e formuladores de políticas em Washington, que prometem combater quaisquer ações que possam influenciar a eleição de novembro ou prejudicar os interesses americanos.

Visitantes passam por bandeira do Partido Comunista Chinês em Pequim, que tem recorrido às notícias falsas na corrida global por influência. Foto: Louise Delmotte/Associated Press

A principal tática: redes de sites que se apresentam como veículos de notícias legítimos, fornecendo cobertura pró-China que, muitas vezes, é paralela às declarações e posições oficiais de Pequim.

Shannon Van Sant, consultor da Fundação Committee for Freedom in Hong Kong, rastreou uma rede de dezenas de sites que se faziam passar por organizações de notícias. Um site imitava o The New York Times, usando uma fonte e um design semelhantes, no que ela chamou de tentativa de legitimidade. O site continha mensagens fortemente pró-chinesas.

Quando Van Sant pesquisou os repórteres do site, não encontrou nenhuma informação. Seus nomes não pertenciam a nenhum jornalista conhecido que trabalhasse na China, e suas fotos apresentavam sinais reveladores de terem sido criadas com IA.

“A manipulação da mídia é, em última análise, uma manipulação dos leitores e do público, e isso é prejudicial à democracia e à sociedade”, disse Van Sant.

Liu Pengyu, porta-voz da Embaixada da China nos EUA, disse que as alegações de que a China usa sites de notícias e mídias sociais para divulgar informações pró-Pequim e influenciar a opinião pública nos EUA “estão cheias de especulações maliciosas contra a China, às quais a China se opõe firmemente”.

Além da mídia estatal, Pequim recorreu a atores estrangeiros - reais ou não - para transmitir mensagens e dar credibilidade a narrativas que favorecem o Partido Comunista, disse Xiao Qiang, cientista pesquisador da Escola de Informação da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Xiao também é editor-chefe do China Digital Times, um site de notícias bilíngue que agrega informações da China e sobre a China.

Os métodos de Pequim são abrangentes e os vínculos com o governo geralmente são difíceis de provar, disse Xiao. Mas sejam jornalistas com nomes que soam americanos ou um influenciador indiano, as mensagens consistentemente pró-Pequim os denunciam.

Embora os sites não sejam de propriedade da China, eles veiculam conteúdo chinês. Quando a Logically analisou o conteúdo especificamente sobre a eleição dos EUA, 20% foram rastreados até a mídia estatal chinesa ou russa.

Embora os sites não sejam de propriedade da China, eles veiculam conteúdo chinês. Quando a Logically analisou o conteúdo especificamente sobre a eleição dos EUA, 20% foram rastreados até a mídia estatal chinesa ou russa.

"Há uma boa probabilidade de que esses artigos possam influenciar o público dos EUA sem que eles saibam de onde eles vêm", disse Alex Nelson, gerente sênior de estratégia e análise da Logically. De acordo com a Gallup World Poll, mais países pesquisados veem os EUA de forma positiva, mas a parcela de países em que as opiniões sobre os EUA e a China são negativas em geral é maior do que há 15 anos, o que indica que os EUA não parecem estar ganhando da China. Algumas autoridades dos EUA querem aumentar os gastos para equilibrar o campo de jogo. A Câmara dos Deputados aprovou este mês um projeto de lei que autorizaria US$ 325 milhões anualmente até 2027 para combater a influência global da China, incluindo suas campanhas de desinformação. A medida ainda precisa da aprovação do Senado. "Estamos em uma competição global por influência com a China e, se quisermos vencê-la, não podemos fazê-lo com um orçamento de potência média", disse o deputado Gregory Meeks, democrata de Nova York. O presidente chinês Xi Jinping exigiu uma construção sistemática de narrativas chinesas que dariam ao seu país uma voz global "proporcional" à sua estatura internacional.

Foto gigante de Xi Jinping exibida em celebração dos 70 anos do Partido Comunista Chinês. Foto: Mark Schiefelbein/Associated Press

Pequim investiu na mídia estatal, como a agência de notícias Xinhua e a China Central Television, para transmitir suas mensagens ao público global em vários idiomas e plataformas. Grupos de mídia em nível local estão criando “centros de comunicação internacional” para construir uma presença no exterior com sites, canais de notícias e contas de mídia social.

Pequim também firmou parcerias com a mídia em todo o mundo, e o artigo que Campbell leu nas Ilhas Salomão provavelmente é resultado disso.

O alcance da China está ligado à corrida global pelo domínio econômico em veículos elétricos, chips de computador, IA e computação quântica, disse Jaret Riddick, membro sênior do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente da Universidade de Georgetown.

“Os países que liderarem as tecnologias emergentes serão os países que terão uma grande vantagem no futuro”, disse Riddick.

Para contar sua história, Pequim não se esquivou de usar personagens falsos. Um relatório do Departamento de Estado de 2023 detalhou o caso de um escritor publicado chamado Yi Fan, originalmente descrito como analista do Ministério das Relações Exteriores da China. Yi se transformou em um jornalista e depois em um analista independente.

Os detalhes de Yi mudaram, mas a mensagem não. Por meio de comentários e escritos publicados, Yi alardeou os laços estreitos entre a China e a África, elogiou a abordagem de Pequim em relação à sustentabilidade ambiental e argumentou que a China deve combater as narrativas ocidentais distorcidas.

Havia também Wilson Edwards, um suposto virologista suíço citado na mídia chinesa como um especialista em COVID-19 que criticou a resposta dos EUA. Mas as autoridades suíças não encontraram nenhuma evidência de que ele existiu.

“Se você existe, gostaríamos de conhecê-lo!”, escreveu a Embaixada da Suíça em Pequim nas mídias sociais.