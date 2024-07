Autoridades da China disseram nesta terça-feira, 9, que um homem foi presos tentando esconder mais de 100 cobras vivas em suas calças em Hong Kong. O flagrante aconteceu quando oficiais da Alfândega da China pararam o traficante, que levava os animais à cidade de Shenzhen. As informações são do The Guardian.

PUBLICIDADE “Durante a inspeção, os oficiais da alfândega descobriram que os bolsos das calças do passageiro estavam com seis sacos de lona com cordão, selados com fita adesiva”, disse a Alfândega da China, em comunicado. “Uma vez abertos, cada saco continha cobras vivas de todas as formas, tamanhos e cores.” De acordo com o órgão, os oficiais apreenderam 104 répteis, incluindo de espécies não nativas.

Homem na China pego tentando esconder mais de 100 cobras vivas nas calças. Foto: China Customs

A China é um dos maiores centros de tráfico de animais do mundo, mas as autoridades têm reprimido o comércio ilícito nos últimos anos. As leis de biossegurança e controle de doenças do país proíbem as pessoas de trazerem espécies não nativas sem permissão.

“Aqueles que violarem as regras serão responsabilizados de acordo com a lei”, disse a alfândega chinesa, sem especificar a punição do homem.