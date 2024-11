Em relação à Ucrânia, a aproximação cautelosa do governo Biden em liberar armas para Kiev enfrentar a invasão russa, deve ser mantida. Neste momento da guerra, a grande questão enfrentada em Washington é a liberalização do uso de armas americanas de longo alcance para atacar alvos dentro do território russo. Se a decisão de liberar não for tomada por Biden antes de 20 de janeiro, é muito provável que ela não a tome. Consequentemente, a política continuará a ser de apoio ao governo ucraniano, mas sem o comprometimento de longo prazo. O mesmo deve acontecer com a decisão da entrada do país na Otan, com uma postura favorável, mas com a ressalva de que enquanto estiver em guerra, a adesão não pode se concretizar.

Reflexo destas políticas, o enfrentamento à Rússia deve continuar, tanto do ponto de vista militar, quanto diplomático e econômico. Dentre os democratas há a percepção de que o presidente Vladimir Putin não pretende parar seu avanço na Ucrânia, que outros países democráticos estarão em perigo se ele não for contido. Complementando esta ação, as sanções financeiras continuarão, tanto contra as empresas russas, como para aquelas que exportarem material que possa ajudar Moscou no seu esforço de guerra.