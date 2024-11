Grupos radicais pró-Trump planejam via Telegram ataques e protestos no dia da eleição

Grupos radicais pró-Trump planejam via Telegram ataques e protestos no dia da eleição

Já Donald Trump continua empunhando a bandeira anti-imigração para mobilizar suas bases e infligir medo nos eleitores de uma “invasão” de imigrantes. “A postura de Donald Trump sobre as migrações é cada vez mais virulenta. Em abril deste ano, o candidato Republicano chamou de “animais” e “não humanos” os imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, utilizando uma retórica degradante e desumanizadora que tem sido usada repetidas vezes durante a campanha e que lembra as definições utilizadas em governos ditatoriais”, escreve María. Leia o artigo completo aqui.

Meio ambiente

Para Eduardo Viola, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) e professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV), as políticas ambientais do governo Trump serão muito parecidas com as do seu primeiro mandato. “As medidas climáticas de Biden seriam substituídas por novas ordens executivas que promoveriam a produção de combustíveis fósseis e suspenderiam a atual pausa federal na construção de infraestrutura massiva para exportar gás natural liquefeito”, escreve Viola. Leia o artigo completo aqui.

No caso de Kamala, haveria uma continuidade da política ambiental de Biden, que teve avanços limitados. “O discurso climático de Harris em 2024 é menos ambicioso que o de Biden em 2020. Biden propunha limitar o crescimento da produção de petróleo e de gás natural de xisto betuminoso - shale gas (que usa tecnologias mais poluentes). Nisso ele fracassou, o que é reconhecido abertamente por Harris que, agora, propõe que os EUA continuem crescendo sua produção e exportação de petróleo e de shale gas, ao mesmo tempo em que continuem fortalecendo uma política industrial verde de orientação protecionista”. Leia o artigo completo aqui.

Inteligência Artificial

“O programa de governo de Kamala Harris para temas sobre tecnologia, em especial sobre o futuro da inteligência artificial (IA) e a regulação das plataformas digitais, espelha uma continuidade e um aprofundamento das atividades desenvolvidas no Governo Biden”, escreve Carlos Affonso Souza, professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Para ele, os próximos quatro anos serão determinantes na corrida por supremacia tecnológica. Leia o artigo completo aqui.

Já no caso de uma vitória de Trump, a resposta é mais complexa do que pode parecer à primeira vista. “A postura liberal do ex-presidente em temas econômicos, refratária à imposição de regras pesadas por parte do Estado, poderia levar à conclusão de que o Vale do Silício e as empresas de IA teriam um passe-livre em um eventual novo governo Trump. Não é bem assim, já que a conclusão vai depender do quanto a empresa lida com temas sobre liberdade de expressão ou gera preocupações sobre segurança nacional”. Leia o artigo completo aqui.

Economia

Para Carolina Moehlecke, professora e Coordenadora do Mestrado Profissional em Relações Internacionais da FGV, e pesquisadora nos temas de Economia Política Internacional e Organizações Internacionais, “a campanha de Donald Trump divulgou uma agenda que promete impulsionar a economia americana, mas os riscos de aumento da dívida, inflação e isolamento do país são altos. Para começar, Trump defende tarifas cada vez mais agressivas, especialmente sobre produtos chineses”. Leia o artigo completo aqui.

Já no caso de Kamala Harris, “a pauta econômica da vice-presidente promete equilíbrio entre justiça social e crescimento econômico, mas para custear programas ela defende a elevação de impostos sobre grandes fortunas e corporações”. Leia o artigo completo aqui.