Como lidar com um Putin ferido? leia análise

O mundo mudou esta semana. Vladimir Putin mostrou que sabe o quão profundamente ferido está. Ele sabe que seu governo está sob ameaça existencial se a Rússia for completamente humilhada na Ucrânia. Ele também mostrou ao mundo que sua estratégia nesse contexto é escalar. Ele está sinalizando que sua melhor aposta para a sobrevivência é lançar a guerra contra a Ucrânia como uma luta contra todo o Ocidente.

Ele é como um tigre ferido que, em desespero e sabendo que sua força está diminuindo, decide atacar. Esta semana, conversando com um alto funcionário do governo, aprendi um pouco sobre como os formuladores de políticas americanos estão pensando sobre essa situação.

As feridas de Putin agora são bastante óbvias. Autoridades de inteligência americanas acreditam que é improvável que o exército russo na Ucrânia simplesmente entre em colapso. Mas eles acreditam que as forças russas estão perdendo força e sendo duramente derrotadas.

Militares ucranianos carregam corpos e partes de corpos de soldados russos recuperados em área de combate próxima da fronteira com a Rússia na região de Kharkiv Foto: Leo Correa/AP

Eles me disseram que algo entre 80 mil e 110 mil soldados russos foram mortos ou feridos nos últimos sete meses. A Rússia perdeu 50% de seus tanques militares pré-guerra. Perdeu de 20% a 30% de seus veículos de combate de infantaria e um décimo de seus aviões de combate avançados. Os russos também queimaram enormes quantidades de munições de precisão. A moral está terrível. Nas últimas semanas, a maioria das forças russas esteve na defensiva ou recuando.

Essa terrível situação para a Rússia induziu não humildade em Putin, mas audácia. Em seu discurso ao povo russo esta semana, ele retratou a operação na Ucrânia como uma medida defensiva contra as forças ocidentais que querem dividir e destruir a Rússia. Ele sinalizou que considera a Crimeia parte da Rússia e considerará o leste da Ucrânia como parte da Rússia também. Ele verá os ataques nessas regiões como ataques à própria Rússia, especialmente se forem feitos por forças ucranianas usando armas americanas. A passagem crucial em seu discurso foi esta: “No caso de uma ameaça à integridade territorial de nosso país e para defender a Rússia e nosso povo, certamente faremos uso de todos os sistemas de armas disponíveis. Isso não é um blefe.”

Os formuladores de políticas americanos estão agora se preparando para todas as maneiras pelas quais Putin poderia escalar a guerra, se ele fingir que a própria Rússia está sendo invadida. Ele poderia lançar mísseis em instalações americanas na Polônia e em outros lugares da Europa Central e Oriental. Ele poderia escalar no espaço destruindo satélites. Ele poderia lançar um ataque com mísseis contra um aliado da Otan. E, é claro, que ele poderia usar uma arma nuclear tática – talvez em uma cidade ucraniana, em uma unidade militar ucraniana ou apenas em um campo aberto para mostrar que está falando sério.

A intenção seria intimidar o Ocidente a cessar todo o apoio à Ucrânia.

As autoridades americanas parecem não saber se Putin usará ou não armas nucleares, mas estão levando a possibilidade muito a sério. Em suas comunicações com os russos, eles estão tentando transmitir que qualquer uso de armas nucleares colocaria o mundo em um lugar muito diferente. Eles não estão falando sobre quais são seus planos de contingência em tal circunstância, mas insinuam que são graves.

No geral, a estratégia americana é ajudar os ucranianos a derrotar a invasão russa, mas lentamente. A ideia é acertar uma série de pequenas batalhas, não ir para uma esmagadora. As autoridades americanas não querem se autodissuadir – isto é, ser intimidadas pelas ameaças de Putin. Por outro lado, elas não querem induzi-lo a fazer algo precipitado. Elas não querem Götterdämmerung (Crepúsculo dos Deuses), uma situação em que um Putin desesperado decide derrubar o mundo inteiro ao seu redor. Eles estão tentando controlar o ritmo da guerra para que a Rússia seja gradualmente afastada da Ucrânia.

Controlar o ritmo de uma guerra parece muito difícil, mas o clima ajudará. No fim de outubro e em novembro, a Ucrânia fica enlameada e é difícil lançar operações ofensivas. Com o tempo, e talvez no próximo ano, os ucranianos podem gradualmente tirar proveito de suas vantagens: estão lutando para defender sua pátria, têm uma estrutura de comando flexível e descentralizada, suas defesas aéreas impediram principalmente os russos de fazer operações aéreas e terrestres combinadas, e eles têm uma inteligência muito melhor, graças à assistência ocidental.

O Ocidente continuará a fornecer armas à Ucrânia, talvez incluindo tanques e aviões de combate avançados. Esses sistemas estão aparentemente na mesa.

O influxo de até 300 mil novos soldados russos provavelmente não alterará o ímpeto básico da guerra. Eles serão mal treinados e mal coordenados, e é difícil ver como o moral dos recrutas seria melhor do que o moral das tropas já atoladas lá. Não se melhora uma guerra estúpida tornando-a maior.

EUA têm esperanças

A primeira esperança americana é que Putin eventualmente faça uma análise de custo-benefício e conclua que sua melhor opção é negociar. A segunda esperança americana é que os ucranianos também façam uma análise de custo-benefício. Eles perceberão que enquanto estão vencendo a guerra, também é quase impossível desalojar as tropas russas que estão entrincheiradas no leste do país. Eles também vão decidir negociar.

Se isso acontecer, um acordo territorial será alcançado e a ordem internacional baseada em regras globais será restabelecida.

Botas de um soldado russo vistas do lado de fora de um veículo de artilharia russo capturado pela Ucrânia durante os combates na região de Kharkiv Foto: Thomas Peter/Reuters - 29/03/2022

Meu último entendimento é que muito do pensamento estratégico ocidental ignora os próprios ucranianos – o que eles desejam. Eles estão vencendo, apaixonados e cheios de indignação justa, e parecem estar sedentos pelo tipo de vitória maximalista que aparentemente sentem estar ao seu alcance – incluindo a recuperação da Crimeia. Por que os heróis desse conflito deveriam se contentar com uma abordagem morna e incremental e uma vitória parcial, e o que acontece se não o fizerem?

Os esforços dos ucranianos demonstraram que a democracia liberal e a dignidade humana são causas pelas quais as pessoas ainda estão dispostas a lutar e morrer. Eles estão mostrando que essas ideias têm um grande poder. Infelizmente, os tiranos, às vezes, são mais perigosos quando estão perdendo.