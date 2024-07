Como os democratas devem escolher um novo candidato com a desistência de Joe Biden

Com a decisão do presidente Joe Biden de encerrar a sua campanha para reeleição neste domingo, 21, há dois caminhos para substituí-lo no topo da chapa democrata. Um é uma votação virtual que definiria um novo candidato no início de agosto, e o outro é uma convenção “aberta”, um cenário que o partido não experimenta desde 1968.

Uma convenção é aberta quando nenhum candidato chega com uma clara maioria de delegados, então o evento se transforma em uma pequena primária, na qual os concorrentes se esforçam para convencer os delegados a votar neles.

Presidente Joe Biden desistiu de concorrer a um novo mandato Foto: Jacquelyn Martin/AP

PUBLICIDADE Porém, o potencial para confusão é alto, e o tempo é curto. Alguns estados têm agosto como prazo para entrar na cédula para a eleição geral do país, e a votação antecipada começa em alguns lugares em setembro. Portanto, os líderes do partido provavelmente devem tentar resolver a nomeação antes que a Convenção Nacional Democrata comece, em 19 de agosto. Neste domingo, Biden também já expressou seu apoio à sua vice, Kamala Harris.

Quem escolheria o candidato?

Alguns milhares de delegados que representam os eleitores escolhem oficialmente o candidato do partido, seja uma convenção aberta ou não. Normalmente, eles escolhem o vencedor das primárias — é para isso que são enviados —, dessa forma parece que os eleitores escolhem diretamente.

Mas, agora, com Biden, o vencedor das primárias, fora da corrida, todos os seus delegados são agentes livres e podem escolher um candidato por conta própria, sem a participação dos eleitores.

Existem dois tipos de delegados democratas.

Os delegados prometidos se comprometem a apoiar o candidato escolhido pelos eleitores do estado, embora uma cláusula de “boa consciência” nas regras do partido lhes dê um pouco de margem de manobra.

O partido aloca delegados prometidos para cada estado ou território, e os oficiais do partido estadual os distribuem entre os candidatos.

As jurisdições têm critérios diferentes, mas, em geral, quase qualquer eleitor registrado que seja considerado leal ao partido e ao candidato pode ser um delegado prometido: trabalhadores eleitorais, oficiais eleitos locais, arrecadadores de fundos e até mesmo filhos dos candidatos.

Os delegados automáticos, frequentemente chamados de superdelegados, são os líderes de maior destaque do partido. Eles têm esse papel devido aos cargos que ocupam (ou ocuparam), e o grupo inclui ex-presidentes e ex-vice-presidentes, governadores democratas, membros do Congresso e oficiais do partido.

Eles não são comprometidos com nenhum candidato e não têm permissão para votar na primeira votação da convenção.

Então, teremos uma convenção aberta?

Talvez.

Se o partido seguir em frente com uma votação virtual planejada há muito tempo, poderia oficialmente definir o candidato antes do início da convenção em 19 de agosto, e a disputa estaria encerrada.

A votação virtual não é uma parte típica do processo. Foi amplamente configurada para confirmar Biden como o candidato antes do prazo da cédula de Ohio, que ocorre antes da convenção democrata deste ano. Os legisladores de Ohio resolveram o problema, mas os democratas planejaram seguir com a votação antecipada de qualquer maneira para evitar quaisquer desafios legais que tentassem manter Biden fora da cédula de Ohio.

No entanto, isso daria muito pouco tempo para o partido se unir em torno de um novo candidato.

Em alta Internacional Quem será o candidato democrata? Kamala Harris, Gavin Newson, Michelle Obama e mais 7 opções a Biden Biden desiste da candidatura a presidente dos EUA e anuncia apoio a Kamala Harris Vídeo: Como Donald Trump desviou no último segundo do tiro que quase o matou? Assista Mesmo que a votação virtual seja cancelada, o partido poderia concordar sobre um candidato antes da convenção. Nesse caso, a convenção pode ser tecnicamente considerada aberta, mas os procedimentos poderiam ser tão livres de drama quanto de costume. Os líderes democratas estariam motivados a resolver a questão rapidamente para que um novo candidato possa começar uma campanha o mais rápido possível, diz Amy K. Dacey, diretora executiva do Sine Institute of Policy and Politics at American University e ex-CEO do Comitê Nacional Democrata. “Você está encerrando uma convenção republicana onde é muito claro quem são seus candidatos, cujos nomes aparecerão na cédula,” afirma Dacey. “Eles agora têm este momento de 31 dias antes da convenção democrata, onde eles têm seus candidatos definidos e todos estão em campanha.” Biden poderia tentar inclinar a balança em direção à unidade pedindo aos seus quase 3,9 mil delegados que apoiassem seu candidato preferido. Eles não seriam obrigados a cumprir, mas foram escolhidos por sua lealdade a ele e podem estar inclinados a fazer o que ele pede. Mas se não houver consenso antes que os delegados cheguem a Chicago, os democratas teriam sua primeira convenção aberta e disputada desde 1968. Aquela, também em Chicago, foi tão catastrófica que o partido reformulou a maneira como escolhe candidatos.

Como seria uma convenção aberta?

Para ter seu nome na votação nominal, cada candidato precisaria das assinaturas de pelo menos 300 delegados.

Provavelmente saberíamos cedo quem são os candidatos, disse Dacey, citando a janela de tempo curta disponível para angariar apoio mais amplo. “Se eu sou alguém que quer colocar meu nome em uma convenção disputada, no minuto em que eu tiver esses 300 nomes, vou anunciá-lo”, disse.

Manobras e negociações nos bastidores aumentariam na velocidade da luz, enquanto os chefes de partidos estaduais tentariam reunir seus delegados em um bloco de votação.

Uma vez que todos estejam em Chicago, os candidatos e seus representantes provavelmente tomariam não apenas o local da convenção, mas também hotéis, bares e outros lugares diversos procurando delegados para convencer.

As coisas já saíram dos trilhos em convenções abertas passadas, quando os candidatos lutaram por cada voto.

Em uma história do site Politico sobre a convenção aberta republicana de 1976, o participante Tom Korologos, ex-embaixador na Bélgica, lembrou-se de uma delegada de Gerald Ford que caiu e feriu gravemente a perna. Ele disse que, em vez de levá-la imediatamente para um hospital, outros delegados imobilizaram a perna dela com programas da convenção e a mantiveram ao alcance da votação porque temiam que seu substituto votasse em Ronald Reagan. Ford ganhou a batalha pela nomeação, mas perdeu a presidência para o democrata Jimmy Carter, que em 1980 perdeu para Reagan.

Logo, a primeira votação nominal ocorreria.

Se um candidato obtiver a maioria dos votos dos delegados na primeira votação, essa pessoa se tornaria o candidato, e todos poderiam finalmente relaxar um pouco.

Mas se ninguém tiver a maioria, uma segunda votação ocorreria.

Nesse ponto, a convenção seria considerada “intermediada”, um termo cunhado em convenções de antigamente quando os influentes do partido colocavam toda sua habilidade de negociação e persuasão para conseguir votos. Não houve uma dessas desde 1952.

A versão atenuada de 2024 desse cenário seria que, a partir da segunda votação, os superdelegados entrariam no pool de votação.

A votação continuaria, rodada após rodada, até que um candidato obtivesse os votos da maioria de todos os delegados e fosse nomeado o candidato do partido.

Embora provavelmente fizesse boa televisão, a divisão do partido se desenrolando no local da convenção está longe de ser o cenário ideal.

Em 1924, os democratas precisaram de 103 rodadas de votação para finalmente escolher o candidato de compromisso John Davis, depois que os dois candidatos mais votados desistiram. Não deu certo. O presidente em exercício, Calvin Coolidge, derrotou Davis em uma vitória esmagadora.