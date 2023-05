Como os soldados ucranianos aprendem a conviver com o trauma da guerra; veja o vídeo

KIEV - Um grupo de psicólogos das Forças Armadas da Ucrânia desenvolveu um programa para auxiliar soldados que desenvolveram traumas após mais de um ano de guerra contra a Rússia.

Mas à medida que a guerra da Rússia avança, o trabalho deles fica mais difícil.

Em uma aula de treinamento militar ao norte de Kiev no final do mês passado, o instrutor voluntário Viktor Mosgovoi conduziu 30 aspirantes a oficiais em horas de saltos, exercícios respiratórios e massagens em grupo - o primeiro treinamento psicológico obrigatório da Ucrânia para recrutas.

“Como você está se sentindo? Você se sente elevado!” Mosgovoi treinou o grupo de homens com botas pesadas e uniformes. A maioria deles seguiu com olhares vazios ou sorrisos em seus rostos. Alguns começaram a rir. “Cante uma música sobre o que você vê”, sugeriu Mosgovoi como uma forma de vencer a depressão do campo de batalha. “E não beba.”

Em um ano de guerra, o exército ucraniano convocou quase 70.000 soldados para uma guerra contra os separatistas pró-Rússia na parte oriental do país. Desde o início das hostilidades, Kiev se esforçou para treinar dezenas de milhares de soldados sobre como disparar armas, receber ordens e internalizar o que os comandantes e alistados chamam de um chamado patriótico às armas.

Mas, apesar dos contínuos alertas de dentro e de fora do país sobre o desgaste mental da guerra, foi apenas em março que a Ucrânia ordenou que os novos recrutas passassem por um breve curso de treinamento psicológico. É comandado por um batalhão de profissionais civis não remunerados e retreinados às pressas.

Militares ucranianos carregam caixotes antes da destruição de minas antitanque e outros materiais explosivos encontrados perto da cidade de Bucha, Ucrânia Foto: Sergey Dolshenko/ EFE

“São todos voluntários. Infelizmente, o governo não apóia nada disso”, disse Valentina Neikova-Mohova, psicóloga de crise voluntária que também trabalha com soldados que retornam exibindo sinais de estresse pós-traumático e outros distúrbios relacionados. “Faltam-nos os especialistas militares. Falta-nos experiência neste campo.”