Como uma mãe americana ajudou a eleger políticos com uma agenda antiarmas

Shannon Watts passou a noite da eleição de meio de mandato nos EUA grudada em seu telefone, tuitando os nomes dos vencedores. No total, 140 candidatos voluntários da organização que ela fundou, Moms Demand Action for Gun Sense in America (algo como “mães exigem ações pelo bom senso para armas nos EUA”), e seu braço Demand A Seat (“reivindique um assento”, em tradução livre), foram eleitos para algum cargo, de conselhos municipais a deputados federais.

Leia também Ataque a tiros em boate LGBT+ deixa ao menos cinco mortos e 25 feridos no Colorado

Foi uma noite vitoriosa para Watts, de 51 anos, e a causa de sua organização: leis de armas mais rígidas nos EUA. Ela, que fundou o grupo há uma década, passou os dois meses que antecederam as eleições visitando 15 Estados para obter candidatos afiliados à ONG. “Mudamos o cenário político neste país”, disse Watts.

Antes executiva de comunicação corporativa, Watts havia dado um tempo em sua carreira, em 2012, para ficar em casa com sua família de cinco filhos, de 12 a 23 anos, quando um atirador entrou na escola primária de Sandy Hook em Newtown, Connecticut, e matou 20 alunos do primeiro ano e 6 adultos.

Shannon Watts lidera grupo antiarmas nos EUA Foto: The Washington Post by André Chung

Tragédia

“Eu parei o que estava fazendo e sentei na beirada da minha cama, assistindo aquela tragédia se desenrolar. Eu estava devastada”, disse. “No dia seguinte, aquela tristeza havia se transformado em raiva. Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa.”

Watts foi para as redes sociais. Na época, ela tinha cerca de 75 amigos no Facebook. Referindo-se ao Mothers Against Drunk Driving (MADD, na sua sigla em inglês, ONG formada por mães para alertar para os perigos de dirigir embriagado), ela escreveu: “Deveríamos ter uma conversa sobre a necessidade de uma MADD, mas para segurança de armas”. A postagem viralizou.

Watts respondeu a todas as mensagens enviadas por mulheres de todo o país que se ofereceram para ajudar, organizar e lutar contra o lobby das armas. Ela então começou a trabalhar, criando um exército de mães que se transformou em uma coalizão de voluntárias, organizações e autoridades eleitas.

”Shannon Watts é uma força importante na política americana relacionada a lei de armas”, disse Heidi Lee Feldman, professora de direito na Georgetown University Law Center.

Resistência

Embora a Associação Nacional do Rifle (NRA, na sua sigla em inglês) ainda tenha muita influência, o Moms Demand Action provou ser o contrapeso mais bem-sucedido ao esforço de lobby da indústria de armas, segundo Lee Feldman.

”Quando comecei a fazer este trabalho, cerca de um quarto de todos os democratas no Congresso tinha uma classificação ‘A’ da NRA (sobre o nível de influência da organização sobre o congressista). Hoje, não há nenhum”, disse ela.

Ela recebe mensagens ameaçadoras dia e noite. Cartas foram enviadas para a casa dela. “Chamei a polícia e o policial veio até minha casa e expliquei o que estava acontecendo. Ele disse: ‘Bem, é isso que você ganha quando mexe com a Segunda Emenda (que garante o direito de ter armas nos EUA), senhora’. Percebi que poderia recuar ou seguir. Masdecidi dobrar a aposta.”