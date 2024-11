Coreia do Norte bloqueia sinais de GPS e interrompe transporte aéreo e marítimo na Coreia do Sul

O exército sul-coreano denunciou que a Coreia do Norte tem lançado ações desde a última sexta-feira para interferir nos sinais GPS que estão perturbando diversos navios e dezenas de aviões civis.

PUBLICIDADE Segundo um comunicado do Estado-Maior Conjunto de Seul, as interferências provêm das cidades norte-coreanas de Haeju e Kaesong, situadas perto da fronteira, e provocam “interrupções operacionais” no tráfego aéreo e marítimo. O exército orientou os navios e aviões sul-coreanos que operam no Mar Amarelo a se manterem atentos aos ataques que começaram na sexta-feira e continuam neste sábado, 9.

Posto de guarda militar norte-coreano hasteando uma bandeira nacional Foto: Lee Jin-man/AP

“Orientamos fortemente a Coreia do Norte a parar imediatamente com as suas provocações ao SPG e avisá-la de que a responsabilizaremos por quaisquer problemas decorrentes disto”, acrescentou.

O incidente ocorre após dias de demonstrações de força dos dois países que se enfrentam desde a Guerra da Coreia, na década de 1950, que determinou a atual divisão daquela península do nordeste asiático. A Coreia do Norte lançou um tiro do seu míssil balístico intercontinental mais avançado e várias rajadas de projéteis de curto alcance.

Leia também Coreia do Sul lança míssil após testes de Pyongyang

Por seu lado, a Coreia do Sul disparou um míssil balístico de curto alcance na sexta-feira para demonstrar a sua “forte determinação em responder firmemente a qualquer provocação norte-coreana”. /AFP