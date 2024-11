Coreia do Sul lança míssil após testes de Pyongyang

A Coreia do Sul disparou um míssil balístico para o mar numa demonstração de força após os recentes testes de armas da Coreia do Norte, disse o comando militar em Seul no início da madrugada desta sexta-feira, 8, pelo horário de Brasília.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o seu exercício de fogo real pretendia demonstrar a sua “forte determinação em responder firmemente a qualquer provocação norte-coreana”. Ele também sublinhou a sua “capacidade e prontidão para lançar ataques de precisão contra a fonte de provocação inimiga”, acrescentou.

Foto fornecida pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul mostra um míssil superfície-superfície de curto alcance Hyunmoo-2 sendo lançado no Mar Ocidental Foto: Handout / South Korean Defence Ministry / AFP

Nas últimas duas semanas, a Coreia do Norte conduziu um teste do seu mais avançado e poderoso míssil balístico intercontinental e também lançou várias salvas de projéteis de curto alcance. O exército sul-coreano explicou que o míssil lançado nesta sexta-feira foi um míssil superfície-superfície de curto alcance Hyunmoo, que caiu no mar a oeste da península. O país iniciou a produção doméstica de mísseis na década de 1970 para combater a ameaça do norte.

Os Hyunmoo fazem parte de uma série de projéteis cruciais para o sistema de ataque preventivo, que permite a Seul agir caso haja sinais de ação iminente de Pyongyang.

Em outubro, a Coreia do Sul exibiu pela primeira vez o seu maior míssil balístico, o Hyunmoo-5, capaz de destruir bunkers subterrâneos. /AFP