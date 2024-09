Coreia do Norte divulga pela primeira vez fotos de suas instalações de enriquecimento de urânio

As estimativas sobre quantas bombas nucleares a Coreia do Norte pode adicionar a cada ano variam, indo de seis a até 18. Desde 2022, a Coreia do Norte aumentou drasticamente suas atividades de testes de armas para expandir e modernizar seu arsenal de mísseis nucleares direcionados aos EUA e à Coreia do Sul. Analistas dizem que a Coreia do Norte pode realizar testes nucleares ou de mísseis de longo alcance antes da eleição presidencial dos EUA em novembro, com a intenção de influenciar o resultado e aumentar sua alavancagem em futuras negociações com os americanos.

A Coreia do Norte realizou testes de lançamento de vários mísseis balísticos de curto alcance na quinta-feira. Em referência aparente a esses lançamentos, a KCNA informou que Kim supervisionou o disparo de foguetes múltiplos de 600 mm com capacidade nuclear para verificar o desempenho de seus novos veículos de lançamento./Associated Press.