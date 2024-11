Coreia do Norte usa nova arma contra a Coreia do Sul: barulhos insuportáveis

Desde que as negociações com o agora presidente eleito dos EUA Donald Trump fracassaram, ainda no primeiro mandato do republicano, em 2019, Kim mudou o rumo das relações externas de seu país, tornando-se cada vez mais hostil em relação à Coreia do Sul, em particular.

Alguns analistas dizem que, ao aumentar as tensões, Kim estava fortalecendo a narrativa que explicaria por que o próximo presidente americano precisaria se relacionar com ele, que busca um alívio das sanções internacionais em troca de um acordo em que limitaria seu programa nuclear. O regresso iminente de Trump à Casa Branca, e com quem Kim se encontrou três vezes durante o seu primeiro mandato, poderia aumentar as chances de os dois países voltarem a encontrar após anos de silêncio.