Qual o papel da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia? Entenda o que se sabe até agora

Há cinco meses, o presidente russo Vladimir Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un assinaram um acordo de defesa mútua e cooperação que aprofundou os laços entre Rússia e Coreia do Norte. Agora, soldados norte-coreanos se encontram na Rússia para auxiliar o país na guerra na Ucrânia, de acordo com informações dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 23.

Ao informar a presença das tropas norte-coreanas na Rússia, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin III, afirmou que a cooperação escala a guerra de forma “muito séria” e ecoa tanto na Europa quanto na Ásia. “O que exatamente estão fazendo? Vamos ver”, declarou Austin a repórteres em uma base militar na Itália. O secretário não deu números de tropas que estão em solo russo ou devem chegar nos próximos dias.

Imagem do dia 18 mostra notícias sobre soldados norte-coreano em TV de Seul. Coreia do Sul afirma que tropas foram enviadas à Rússia Foto: Ahn Young-joon/AP

PUBLICIDADE A agência de inteligência da Coreia do Sul informou que as tropas norte-coreanas começaram a chegar na região do extremo leste da Rússia no início deste mês, em navios da Marinha russa. Eles estimam a presença de 3 mil soldados, com a expectativa de chegar a 10 mil até o fim do ano. As tropas auxiliariam a Rússia em uma guerra que deixou mais de 600 mil soldados russos mortos em dois anos e meio. Moscou e Pyongyang negam as alegações. Até o momento, não há informações concretas de que soldados norte-coreanos estejam em campo de batalha.

A Coreia do Norte tem um dos maiores exércitos do mundo, com 1,2 milhão de soldados, mas não luta em uma guerra desde a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Durante décadas o governo norte-coreano alegou que o aumento militar possuía a finalidade de dissuasão de guerra com a Coreia do Sul, com quem tem uma trégua, mas não um acordo de paz definitivo. O envio de tropas para a Ucrânia seria a primeira intervenção em larga escala da Coreia do Norte em uma guerra no exterior.

Como a Coreia do Norte ajuda a Rússia na guerra?

O acordo de defesa entre a Rússia e a Coreia do Norte ofereceu a Putin a garantia de que Kim Jong-un iria repor o arsenal russo, cada vez menor após os dois anos de guerra com a Ucrânia.

Segundo autoridades sul-coreanas, a Coreia do Norte enviou para a Rússia mais de 13 mil contêineres com munição de artilharia, foguetes antitanque e mísseis balísticos de curto alcance desde agosto de 2023. Oficiais e técnicos norte-coreanos também foram para a Rússia para ajudá-los a operar as armas e a coletar dados sobre o desempenho dos mísseis, especialmente contra os sistemas ocidentais de defesa aérea.

Agora, segundo a inteligência sul-coreana, 1,5 mil soldados de operações especiais da Coreia do Norte teriam ido para a cidade de Vladivostok em navios da marinha russa entre os dias 8 e 13 deste mês. De lá, teriam partido para Ussurisk, Khabarosvk e Blagoveschensk, recebido uniformes militares russos, documentos falsos e armas. Eles se passariam por russos nascidos no leste da Sibéria, que possuem traços asiáticos.

Imagem de satélite do dia 18 mostra base militar russa em Ussurisk, onde supostas tropas norte-coreanas se reúnem na Rússia Foto: Serviço de inteligência da Coreia do Sul/via AFP

A Coreia do Sul também divulgou imagens de satélite que mostram supostos movimentos de embarcações da Marinha russa próximos de um porto da Coreia do Norte e uma reunião de soldados norte-coreanos em Ussurisk e Khabarovsk. “É esperado que as tropas sejam enviadas para as linhas de frente (da Ucrânia) assim que concluírem o treinamento de adaptação”, declarou a agência de inteligência sul-coreana.

Segundo as informações, Pyongyang também estaria preparada para enviar mais tropas em apoio à Rússia. O tráfego de aviões comerciais entre a capital norte-coreana e Vladivostok se tornou frequente, acrescentou.

O que a Coreia do Norte e a Rússia pretendem?

Putin quer repor as baixas que a Rússia sofreu no front da Ucrânia. “Isso indica que a Rússia pode estar em mais problemas do que a maioria das pessoas imagina”, disse Lloyd Austin.

“Ele (Putin) passou de solicitar dinheiro no início para obter armas e equipamentos da Coreia do Norte, depois do Irã, e agora se movimenta para obter mais tropas, se for esse o caso, se as tropas estiverem projetadas para se juntar ao front da Ucrânia”, acrescentou o secretário de defesa americano. A Coreia do Norte foi um dos poucos países a apoiar publicamente a invasão russa na Ucrânia. O apoio forneceu a Kim Jong-un uma oportunidade para traçar uma estratégia diplomática após o colapso das negociações com o ex-presidente americano Donald Trump. Em troca, Putin deu a garantia de vetar novas tentativas dos EUA de impor novas sanções a Pyongyang no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia também passaria a minar as sanções existentes.

Imagem mostra presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante uma cerimônia em Pyongyang em junho deste ano. Países selaram acordo de defesa mútua Foto: Kristina Kormilitsyna/AP

O país também passou a negociar o petróleo russo, o que facilita a sustentação da posição anti-Ocidente, de acordo com as autoridades sul-coreanas.

O acordo de cooperação entre os dois países não deixa claro, no entanto, se a Rússia vai auxiliar a Coreia do Norte no desenvolvimento tecnológico e nos programas nucleares e de mísseis balísticos. Pyongyang, apesar dos seis testes nucleares e lançamento de diversos mísseis este ano, ainda não tem a tecnologia necessária para desenvolver mísseis com capacidade de atingir alvos nos Estados Unidos.

Segundo analistas, ao enviar tropas em auxílio da Rússia, a Coreia do Norte imita o gesto da Coreia do Sul durante a Guerra do Vietnã. Na época, Seul consolidou a aliança com Washington ao comprometer quase 320 mil soldados para o conflito, o maior contingente que já lutou ao lado de forças americanas. Em troca, Washington auxiliou a modernizar o Exército sul-coreano e estimulou o crescimento econômico do país com a oferta de empréstimos com juros baixos.