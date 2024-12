Presidente da Coreia do Sul declara lei marcial e acusa oposição de colaborar com a Coreia do Norte

SEUL - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou lei marcial nesta terça-feira, 3, acusando a oposição de tentar derrubar a democracia e se alinhar aos interesses da Coreia do Norte ao não aprovar sua lei orçamentária para o próximo ano e por votar o impeachment de membros de seu gabinete. Oposição convocou uma reunião de emergência e chamou a declaração da lei marcial de ilegal.

PUBLICIDADE Esta foi a primeira vez que um presidente sul-coreano declarou lei marcial desde o fim da ditadura militar no país, no final da década de 1980. O decreto, que entrou em vigor às 23h locais (11h de Brasília), restringem direitos políticos e de imprensa. Yoon, que foi eleito presidente em 2022, está em um impasse político quase constante com a oposição, que controla o Parlamento. Seus índices de popularidade também estão em queda.

Manifestantes começaram a se reunir do lado de fora da Assembleia Nacional e foram repelidos pela polícia ao tentar entrar no prédio gritando “Abram a porta”. O presidente do Parlamento, Woo Won-shik, solicitou que todos os membros fossem à câmara para discutir os próximos passos, mas os legisladores tem tido dificuldades para entrar por causa de uma barricada montada por policiais e soldados, que isolaram o prédio.

Publicidade

Manifestantes se reúnem do lado de fora da Assembleia Nacional após o presidente declarar lei marcial Foto: Anthony Wallace/AFP

Em um discurso transmitido nacionalmente na terça-feira à noite (horário local, fim da manhã em Brasília), Yoon denunciou a oposição por usar repetidamente sua maioria na Assembleia Nacional para tentar derrubar via impeachment vários membros de seu gabinete e bloquear a aprovação dos planos orçamentários de seu governo. Ele também acusou a oposição de simpatizar com a Coreia do Norte em suas tentativas de bloquear sua administração.

“Estou declarando lei marcial para proteger uma Coreia do Sul livre das forças comunistas norte-coreanas, eliminar as forças descaradas pró-norte-coreanas e anti-Estado que atacam a liberdade e a felicidade do nosso povo, e proteger a ordem constitucional livre”, disse ele. “Eu reconstruirei e protegerei a Coreia do Sul da ruína e do desespero por meio da lei marcial.”

“A Assembleia Nacional, que deveria ter sido a fundação da democracia livre, tornou-se um monstro que a destrói”, continuou o líder sul-coreano.

Com a lei, o general do Exército Park An-soo, que foi nomeado comandante da lei marcial, proibiu todas as atividades políticas, incluindo atividades de partidos políticos e protestos de cidadãos. “Todas as mídias e publicações estão sob o controle do comando da lei marcial”, disse o general. O decreto também proibiu atividades trabalhistas e a disseminação de “notícias falsas”. Aqueles que violarem a lei podem ser presos sem um mandado judicial, disse.

Publicidade

Imagem divulgada pelo gabinete presidencial da Coreia do Sul mostra o presidente Yoon Suk-yeol em pronunciamento no qual declarou a lei marcial Foto: Ministério da Unificação da Coreia do Sul/AP

Yoon vem enfrentando baixos índices de aprovação desde que assumiu o cargo em 2022. Seu partido conservador Partido do Poder Popular tem estado preso em um impasse com o Partido Democrata, de oposição liberal, sobre o projeto de lei orçamentária do ano que vem. Ele também tem rejeitado pedidos por investigações independentes sobre escândalos envolvendo sua esposa e altos funcionários, atraindo rápidas e fortes repreensões de seus rivais políticos.

O Partido Democrata convocou uma reunião de emergência de seus legisladores após o anúncio de Yoon.

Em uma transmissão ao vivo, Lee Jae-myung, o líder da oposição sul-coreana, pediu aos cidadãos que se reunissem na Assembleia Nacional enquanto ele próprio estava a caminho. “Não há razão para declarar lei marcial. Não podemos deixar os militares governarem este país”, disse ele. “O presidente Yoon Seok-yeol traiu o povo. A declaração ilegal de lei marcial de emergência do presidente Yoon é nula e sem efeito. A partir deste momento, o Yoon não é mais o presidente da Coreia do Sul.”

O líder do partido do presidente, Han Dong-hoon, também criticou o movimento, chamando a decisão de erro e prometendo “pará-la com o povo”.

Publicidade

Manifestantes tentam entrar na Assembleia Nacional da Coreia do Sul e são impedidos pela polícia Foto: Lee Jin-man/AP

PUBLICIDADE A Constituição da Coreia do Sul afirma que o presidente pode proclamar a lei marcial quando “necessário para lidar com uma necessidade militar ou para manter a segurança e a ordem públicas por meio da mobilização de forças militares em tempos de guerra, conflito armado ou emergência nacional semelhante”. Governos estrangeiros começaram a reagir à declaração da lei marcial. A Embaixada Chinesa na Coreia disse aos cidadãos chineses no país para permanecerem calmos e prestarem atenção às mudanças políticas. Pediu que eles “fortalecessem a conscientização sobre segurança, reduzissem saídas desnecessárias, expressassem opiniões políticas com cautela e obedecessem aos decretos oficiais emitidos pela Coreia”. O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca emitiu uma declaração, usando as iniciais do nome formal da Coreia do Sul, a República da Coreia: “A administração está em contato com o governo da ROK e está monitorando a situação de perto.” A Coreia do Sul é um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, que tem quase 30.000 tropas no país. O presidente Joe Biden está visitando Angola no momento.

A Embaixada da Irlanda na Coreia do Sul disse que estava “monitorando a situação em andamento” e pediu aos cidadãos irlandeses para “seguirem as instruções das autoridades coreanas” e “evitar quaisquer manifestações públicas neste momento”./AP, NYT e W.POST