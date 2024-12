Análise | Lei marcial da Coreia do Sul testa governo Biden e uma aliança-chave dos EUA

Por décadas, a Coreia do Sul tem sido uma das mais importantes aliadas dos Estados Unidos na Ásia – não apenas porque quase 30 mil militares americanos estão estacionadas lá, mas porque ela se destaca como um farol de democracia em uma região onde nações autoritárias poderosas competem com as democráticas.

PUBLICIDADE O presidente Joe Biden deu uma ênfase especial à Coreia do Sul, escolhendo-a como o primeiro local fora dos EUA para seu conclave internacional anual, a Cúpula pela Democracia. Em 2023, ele recebeu o presidente Yoon Suk Yeol para um jantar de Estado na Casa Branca, onde o líder sul-coreano, vestido de terno, cantou American Pie para uma audiência adoradora. Biden também contou com Yoon para fornecer munições para a defesa da Ucrânia contra a invasão russa. Agora, com Yoon impondo a lei marcial após acusar abertamente o partido de oposição de conspirar com a Coreia do Norte para miná-lo, a aliança americana com a Coreia do Sul enfrenta seu maior teste em décadas. E Biden, que utilizou a democracia versus autocracia como um marco definidor de sua política externa, terá de tomar decisões difíceis sobre como lidar com a crise, após anos cultivando relações com Yoon, um líder conservador, e reforçando laços militares para melhor contrapor China, Coreia do Norte e Rússia.

Presidente dos EUA, Joe Biden, e presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, na Casa Branca, em abril de 2023. Foto: Doug Mills/The New York Times

A ação de Yoon pareceu pegar a administração Biden de surpresa. Nesta terça-feira em Washington, horas após o anúncio chocante de Yoon, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca lançou uma declaração sucinta, usando uma abreviação para o nome formal da Coreia do Sul, a República da Coreia: “A administração está em contato com o governo da R.O.K e está monitorando a situação de perto enquanto trabalhamos para saber mais. Os EUA não foram notificados antecipadamente sobre este anúncio. Estamos seriamente preocupados com os desenvolvimentos que estamos vendo na R.O.K.”

Oficiais disseram que assessores haviam informado Biden, que estava visitando Angola. Houve especulação em Washington de que Yoon poderia ter escolhido este momento porque o governo dos EUA está em transição do governo Biden para o segundo mandato Trump, e porque o presidente americano está no exterior.

Yoon, um presidente de primeiro mandato que ganhou a eleição de 2022 por uma margem pequena, tem uma baixa taxa de aprovação entre os sul-coreanos, e sua ação contra o partido de oposição e o legislativo ecoa o esforço de Donald Trump para impedir que Biden assumisse o cargo após vencer a eleição de 2020.

Em um evento diplomático EUA-Japão em Washington, Kurt Campbell, o secretário de Estado adjunto e ex-assessor para a Ásia de Biden, disse que a aliança americana com a Coreia do Sul é “inabalável”. “Estamos ao lado da Coreia em seu tempo de incerteza”, disse. Ele acrescentou ter esperança e expectativa de que quaisquer disputas políticas seriam resolvidas pacificamente e de acordo com o estado de direito.

A convulsão é particularmente dolorosa para um presidente americano que fez da promoção da democracia uma de suas principais prioridades, em parte por causa do surgimento de forças antidemocráticas nos EUA. Seul sediou a edição deste ano da cúpula global pela democracia que Biden lançou há alguns anos.

Na cerimônia de abertura, o secretário de Estado Antony Blinken aclamou a Coreia do Sul como um modelo democrático, dizendo que era apropriado, “até um pouco comovente”, que o país estivesse sediando o evento. A Coreia do Sul, observou Blinken, era “uma nação que se transformou, em uma única geração, em uma das democracias mais fortes e mais dinâmicas do mundo, uma campeã da democracia para o mundo”.

A declaração da lei marcial também levanta questões sobre o que o Pentágono poderia fazer com seus quase 30 mil militares e ativos na Coreia do Sul. As forças dos EUA na Coreia operam sob o Comando do Indo-Pacífico e em coordenação com o militar sul-coreano. Soldados americanos estão em postos da Zona Desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul e em bases em outros lugares da Coreia do Sul, incluindo em Seul, onde militares americanos caminham pelas ruas fardados.

Uma das principais estratégias de Biden para tentar estabelecer a dissuasão contra a China tem sido desenvolver relações militares com aliados na Ásia. Ele estabeleceu uma nova parceria de segurança trilateral com a Coreia do Sul e o Japão e, no ano passado, recebeu Yoon e Fumio Kishida, então primeiro-ministro do Japão, em Camp David, em Maryland, para anunciar o novo arranjo, uma conquista importante dada a inimizade histórica entre a Coreia do Sul e o Japão. Biden chamou as duas nações de “aliados capazes e indispensáveis”.

Em suas observações, Yoon disse que “os laços entre os três países, que são as democracias liberais mais avançadas da região e as principais economias liderando tecnologia avançada e inovação científica, são mais importantes do que nunca”.”As três nações irão reforçar a ordem internacional baseada em regras e desempenhar papéis-chave para melhorar a segurança regional e a prosperidade com base em nossos valores compartilhados de liberdade, direitos humanos e estado de direito”, acrescentou Yoon.