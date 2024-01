Corte Internacional de Justiça anuncia nesta sexta decisão sobre ação de genocídio contra Israel

HAIA - A Corte Internacional de Justiça (CIJ),com sede em Haia, prometeu anunciar na sexta-feira, 26, a primeira decisão no caso em que a África do Sul acusa Israel de genocídio em Gaza. Existe a possibilidade de o tribunal ordenar um cessar-fogo imediato no território palestino, o que o governo israelense já sinalizou que não cumprirá.

Juízes da Corte Internacional de Justiça durante audiência da ação movida pela África do Sul contra Israel por genocídio, Haia, 12 de janeiro de 2024. Foto: AP / Patrick Post

Em comunicado, a CIJ afirma que essa primeira decisão é referente a um pedido dos sul-africanos para a aplicação de medidas provisórias no caso que analisará se Israel violou a Convenção sobre o Genocídio, de 1948.

A África do Sul quer que a corte emita uma ordem para suspender os combates, para evitar uma eventual violação da Carta da ONU, uma vez que o caso de genocídio pode levar anos até ser concluído.

A guerra em Gaza começou no dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram Israel e mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram outras 240, no maior ataque contra judeus desde o Holocausto.

Apoio do Brasil

No Brasil, ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça recebeu apoio do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi considerada divergente da tradição brasileira no conflito e rendeu críticas da comunidade judaica no Brasil, de empresários e do ex-ministro chanceler Celso Lafer, que em carta endereçada ao ministro Mauro Vieira chamava o endosso de “incoerente”.

Em entrevista ao Estadão, ele explicou que considera leviano acusar Israel de cometer genocídio e alertou que o endosso à ação pode comprometer a imagem do Brasil lá fora.

“O lugar do Brasil no mundo, o tema de sua credibilidade, sobretudo no trato dos grandes temas internacionais, pressupõe coerência e isto passa pela consistência com a qual você se vale do direito nas suas decisões. Você se vale das normas, mas não instrumentaliza a norma”, disse. “Essa decisão compromete a credibilidade internacional do Brasil em muitas instâncias. E complica a presença do Brasil no mundo. É um entre outros equívocos da diplomacia do governo Lula”, completou.

O governo, por outro lado, disse que condenou os ataques terroristas do Hamas, mas que isso não justifica o que chamou de uso indiscriminado, recorrente e desproporcional da força contra civis. “À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio”, dizia a nota que confirmou o apoio./Com informações de NYT