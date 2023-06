Cruz que pertenceu ao papa Bento XVI é roubada de igreja na Alemanha

Uma cruz que pertencia ao papa Bento XVI e foi dada a uma paróquia na sua terra natal na região da Bavaria, na Alemanha, foi roubada da igreja onde estava exposta, disse a polícia local na terça-feira, 21. Uma vitrine na parede da igreja da cidade de Traunstein foi quebrada e o objeto foi levado entre 11h45 e 17h de segunda-feira, 19.

A cruz foi descrita como uma cruz peitoral (usada no peito). A polícia disse que dinheiro também foi roubado do caixa de uma banca de revistas na igreja. “Para a Igreja Católica, o valor de um objeto religioso não é quantificável”, disseram as autoridades da Bavaria em comunicado.

O Departamento de Polícia Criminal do Estado da Baviera (BLKA) assumiu as investigações adicionais sob a direção do Ministério Público em Traunstein. As autoridades convocaram testemunhas que podem ter visto indivíduos suspeitos ao redor da igreja na segunda-feira ou podem dar qualquer outra informação para se apresentarem. “Mais informações sobre o curso específico dos eventos não podem ser fornecidas neste momento por razões de táticas de investigação”, disse a política em comunicado.

Bento XVI morreu em 31 de dezembro, quase uma década depois de se tornar o primeiro papa em seis séculos a renunciar. O objeto foi enviado para Traunstein depois que Bento XVI renunciou e foi para a exibição no local de onde foi roubado em 2020./AP