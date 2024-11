De disputa empatada à clara vitória de Donald Trump: qual foi o erro das pesquisas?

Os críticos da metodologia apontam que os eleitores podem esquecer do voto ou simplesmente mentir. E que as pesquisas com recall tendem a produzir dados parecidos com o resultado eleição anterior, sem captar as mudanças no humor dos eleitores de um ciclo para o outro. Esse deve ser um ponto de discussão quando os institutos se reunirem para a avaliação do desempenho.

A principal hipótese no meio é que o eleitor trumpista mais radicalizado não responde às pesquisas por ser refratário aos institutos e à imprensa de modo geral. “As ferramentas estatísticas usadas atualmente para esse tipo de problema dependem muito de suposições sobra a diferença entre os eleitores que respondem pesquisa e os que não respondem. Se essas suposições estiverem erradas, os resultados também estarão”, afirma Raphael Nishimura, diretor de amostragem no Survey Research Center da Universidade de Michigan e membro da American Association for Public Opinion Research (AAPOR).