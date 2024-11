Declaração do G-20 sobre guerras deve focar em necessidade de paz, diz embaixador brasileiro

BRASÍLIA - O governo brasileiro defende que o G-20 alcance na Cúpula de Líderes do Rio, em 18 e 19 de novembro, uma declaração final focada na necessidade de avançar em negociações de paz na guerra da Ucrânia, o principal conflito global em discussão. Os líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo vão discutir esse e outros temas geopolíticos, como a guerra no Oriente Médio, entre Israel e os terroristas do Hamas, bem como seus desdobramentos no Líbano e no Irã. O assunto segue pendente de entendimento.

“Estamos negociando com os demais países os parágrafos sobre geopolítica que constarão da declaração. É um tema importante. Há uma discussão entre os governos para se chegar a uma linguagem consensual sobre esses dois temas“, informou o embaixador, referindo-se, especificamente, à Ucrânia e à Palestina.

O negociador brasileiro não antecipou detalhes do rascunho do texto, mas disse o teor será em favor da obtenção da paz.

A Declaração de Líderes do G-20 no Rio é um documento final que resume os trabalhos, os resultados alcançados e as posições comuns dos principais líderes políticos do mundo. Seu teor é considerado “crucial”, conforme o embaixador.

Todas as atividades envolvendo líderes internacionais do G-20 no Rio ficarão restritas ao MAM Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Embora o tema das guerras em curso fosse levantado por delegações ao longo do ano, a diplomacia brasileira emplacou uma manobra para evitar que dominassem a pauta dos encontros ministeriais e impedissem entendimentos e a publicação de comunicados conjuntos. O Brasil propôs e assegurou que iria tratar dos conflitos bélicos nas reuniões de chanceleres e agora na cúpula final de líderes, no Rio. Por isso a expectativa sobre como o G-20 vai se pronunciar.

A discussão é um dos temas mais complexos do G-20, porque opõe membros do G-7 - aliados da Ucrânia - e o Sul Global - que, ou se inclinam claramente em favor da Rússia, ou se colocam como “neutros”. Ainda não há consenso sobre qual tom será adotado.

O assunto travou os trabalhos nas duas últimas edições do G-20, em 2022 (Bali, Indonésia) e 2023 (Nova Délhi, Índia). Entre as cúpulas indonésia e indiana, a declaração do grupo sobre a guerra no Leste Europeu foi abrandada em favor da Rússia.

Diante do risco de não conseguir um consenso, o presidente Lula e o premiê indiano, Narendra Modi, apelaram pessoalmente às delegações para que aceitassem um tom mais ameno, que poupava a Rússia e não citava mais a invasão ordenada por Vladimir Putin em fevereiro de 2022.

O embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO Foto: PEDRO KIRILOS

No ano da invasão da Ucrânia, o documento final do G-20 foi considerado bastante duro contra Putin - que faz parte do grupo - por reproduzir termos usados pelos países do G-7, aliados da Ucrânia. A maioria do G-20 decidiu condenar fortemente a guerra, deplorar veementemente a agressão russa e exigir a retirada total e incondicional de tropas russas do território ucraniano. Nada disso constava do documento em Délhi.

Representante de Putin e 55 delegações

PUBLICIDADE O Itamaraty informou que a reunião de líderes no Rio terá ao todo 55 delegações, entre países membros, convidados e organizações internacionais. Cerca de 2,3 mil jornalistas e profissionais de imprensa estão credenciados. O embaixador disse ter esperança de que quase todos os países enviem como representantes seus chefes de Estado ou de governo, com algumas defecções já confirmadas. A principal ausência será a do presidente russo, Vladimir Putin, que afirmou não querer “atrapalhar” os trabalhos do G-20 e, ameaçado por uma ordem de prisão internacional, desistiu de comparecer. Putin será representando pelo ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, confirmou o Itamaraty. Como a guerra na Ucrânia não é um dos temas que o Brasil quer destacar no G-20, o governo Lula rejeitou apelos de Kiev para que convidasse o presidente Volodmir Zelenski ao Rio. Segundo o sherpa brasileiro, o País não deseja que o G-20 substitua atribuições do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O presidente Lula já havia dito que o negociação sobre a guerra na Ucrânia não era um assunto para a cúpula, ecoando um argumento diplomático da própria Rússia. A diplomacia de Moscou rejeita a “politização” do G-20, pede que o grupo foque em assuntos econômicos e financeiros. Temas geopolíticos devem ficar de fora da cúpula, defendeu o embaixador russo em Brasília, Alexei Labetskii, como mostrou o Estadão.

Acordo Mercosul - EU fora dos planos

Responsável também pela negociação, em nível técnico, do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia, o embaixador Lyrio indicou que o tratado não será fechado durante o G-20. Havia expectativa política, de ambos os lados, mas principalmente do governo brasileiro, por um possível assinatura no Rio.

Trump participou de todas as cúpulas do G-20 durante seu mandato (2017 a 2021). Na última, a de Osaka (Japão) em 2020, os EUA se dissociaram da declaração justamente no trecho sobre mudança climática. Foi inserido um parágrado inteiro decidado à posição de Washington que justificava o abandono do Acordo de Paris por seus “prejuízos aos trabalhadores e contribuintes norte-americanos”.

“Outras questões como mudança de clima, no caso do presidente que retorna à presidência (Trump) sabemos já a posição e o que foi feito antes. Então isso será objeto naturalmente de diálogo, de negociações internacionais e faz parte”, disse o embaixador Lyrio.

Segundo ele, problemas de países em declarações conjuntas são considerados normais na diplomacia. “Dificuldades de paíseso com determinada linguagem e determinados temas, isso é normal, é da natureza das reuniões internacionais e da elaboração de documentos entre líderes”, ponderou.

A longo prazo, os Estados Unidos assumem a presidência do G-20 em 2026, depois da África do Sul, que comandará os trabalhos do grupo ao longo de 2025. A reunião se dará sob a batuta da diplomacia de Trump, historicamente avesso a pautas climáticas e ao próprio funcionamento do multilateralismo. Os países da troika - trio formado por antecessor, presidente e sucessor - será composto por Brasil, África do Sul e EUA. “Não nos cabe fazer previsões, mas não vejo o que antecipar sobre o tema”, esquivou-se o diplomata.

Bilateral com Milei?

O embaixador informou também que o presidente Lula e demais líderes terão encontros bilaterais na tarde do dia 19 de novembro. Segundo ele, o governo brasileiro recebeu pedidos de praticamente todos os países para encontros reservados com Lula, mas não será possível atender a todos.

Do lado brasileiro, é visto como improvável uma primeira reunião entre Lula e o presidente da Argentina, Javier Milei. O governo Lula tem sido evasivo ao ser diretamente questionado sobre o pedido do argentino, rival político do petista. Nem confirma diretamente o pedido, nem o nega. A embaixada do país tampouco. Eles encontraram-se apenas uma vez, quando convidados à Cúpula do G-7 na Itália. Milei confirmou vinda ao Rio.

Milei comanda uma intervenção ideológica na sua chancelaria. Ele demitiu a chanceler Diana Mondino, após um voto contrário em favor de Cuba nas Nações Unidas. Ele nomeou como ministro das Relações Exteriores o empresário Gerardo Werthein. Há meses, a demissão vinha sendo especulada, por causa de uma blitze conservadora na diplomacia argentina que passou a barrar temas sociais, identitários e ligados à agenda 2030 da ONU em fóruns multilaterais. Ocorreu no Mercosul, na OEA e no G-20. Na reunião dedicada ao Empoderamento de Mulheres, a Argentina seguiu as instruções de Buenos Aires e, no último dia, rejeitou isoladamente todo o conteúdo do texto sobre questões de “gênero”.

Lista de Países da Aliança Contra Fome e Pobreza

A expectativa do governo é que Lula leia a lista de países e organizações que integrarão a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A criação do mecanismo já foi aprovada antes, mas as adesões continuam abertas. O objetivo é acelerar a redução da pobreza e eliminar a fome, até 2030, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

A aliança funcionará por cinco anos, a partir de 2025, com um secretariado sediado na FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - em Roma, na Itália.

Além de obter doações de recursos, uma das intenções da aliança é mobilizar fundos já existentes - como o IDA do Banco Mundial - e canalizar para programas que reconhecidamente funcionam, como os de transferência de renda condicionada, agricultura familiar, merenda escolar e cadastro único. Os países que desejam receber dinheiro devem se comprometer a adotar um dos programas.

“Temos um número muito impressionante, muito significativo de adesões”, antecipou o embaixador, citando que os “principais países” vão participar como doadores de recursos ou como beneficiários, além de entidades filantrópicas como as fundações Gates e Rockfeller.

Lula fará ao menos três discursos nas três sessões principais de debates sobre as prioridades gerais estabelecidas pelo País para o G20. Todas as atividades envolvendo chefes de Estado e de governo ocorrerão dentro do Museu de Arte Moderna (MAM).

Agenda do G-20

12/11 a 16/11

Reuniões finais dos sherpas das delegações para discutir a Declaração de Líderes do Rio

16/11

12h - Lula participa do encerramento da Cúpula Social do G-20 com Janja e Cyril Ramaphosa (África do Sul)

17/11

Chegada de líderes prevista ao Brasil

18/11

8h às 10h - Chegada protocolar aos líderes no MAM por Lula e Janja

10h às 13h - Sessão de debates e lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza (presidente divulga integrantes)

13h às 14h15 - Almoço dos líderes no MAM e intervalo curto

14h15 às 18h - Sessão de debates sobre Reforma da Governança Global (ONU, Banco Mundial, FMI e OMC)

18h às 20h - Recepção oferecida aos líderes por Lula e Janja

19/11

Manhã - Possível café da manhã entre Lula, Narendra Modi e Cyril Ramaphosa (IBAS)

10h às 12h30 - Sessão de debates sobre Desenvolvimento Sustentável e Transição Energética

12h30 às 13h - Discurso de Encerramento e Transmissão da Presidência do G-20 à África do Sul (Lula entrega o martelo do G-20 a Ramaphosa)

13h às 15h - Almoço oferecido aos líderes no MAM

Tarde - Período reservado a encontros bilaterais e possível coletiva de imprensa de Lula no encerramento