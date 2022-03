Destino de refugiados, cidade ucraniana de Lviv é atacada pela Rússia

Dois ataques com mísseis atingiram alvos na noite de sábado (hora local) em Lviv, uma cidade do oeste da Ucrânia a cerca de 80 quilômetros da fronteira polonesa. A fumaça foi vista subindo na parte leste da cidade, acima do que se acredita ser uma instalação de armazenamento de petróleo.

“Houve dois ataques com foguetes em Lviv”, disse Maksym Kozytsky, presidente da administração regional de Lviv. “Informações de que atingiram um prédio residencial ou outras instalações de infraestrutura não foram confirmadas. De acordo com dados preliminares, cinco pessoas ficaram feridas.”

O ataque ocorre no momento em que o presidente americano, Joe Biden, visita Varsóvia encerrando uma visita à Europa destinada a reforçar a unidade diante da invasão da Ucrânia pela Rússia. Biden disse que os Estados Unidos tratam seu dever de defender os aliados da Otan como “uma obrigação sagrada”.

Fumaça preta é vista em Lviv após ataque russo à cidade Foto: EFE / EFE

Em 18 de março, mísseis atingiram uma fábrica perto da cidade que conserta aviões de guerra perto do aeroporto da cidade, mas Lviv foi poupada dos ataques aéreos e mísseis que atingiram outras cidades ucranianas. Cerca de 400 mil ucranianos deslocados estão na região de Lviv, disse Kozytsky na quinta-feira. Grande parte das embaixadas em Kiev foram transferidas para Lviv.

Fotografias dos projéteis em voo tiradas por fotógrafos de agências de notícias pareciam mostrar mísseis de cruzeiro com suas asas reveladoras.

“Eles começaram aqui agora, não sei até que ponto podemos gerenciar ainda mais nossos negócios”, disse Andriy, de 39 anos, dono de uma empresa de construção, que não quis compartilhar seu sobrenome por preocupações com sua segurança. “Parece que a situação na cidade começará a mudar a partir de agora, que tudo começará a travar em breve.”/NYT