Documentos vazados mostram dúvidas dos EUA quanto à eficácia de nova contraofensiva da Ucrânia

Os desafios da Ucrânia em reunir tropas, munições e equipamentos podem fazer com que seus militares fiquem “bem aquém” dos objetivos originais de Kiev para uma contraofensiva antecipada destinada a retomar áreas ocupadas pela Rússia nos próximos meses. Essas são avaliações da inteligência dos EUA contidas em documentos classificados vazados recentemente que escancaram as dúvidas de Washington sobre o estado da guerra.

Rotulada como “ultra secreta”, a avaliação sombria do início de fevereiro alerta para “deficiências significativas de geração de força e sustentação” e a probabilidade de que tal operação resulte em apenas “ganhos territoriais modestos”. É um distanciamento marcante das declarações públicas do governo Biden sobre a vitalidade das forças armadas da Ucrânia e provavelmente encorajará os críticos que acham que os EUA e a Otan deveriam fazer mais para pressionar por uma solução negociada para o conflito.

O documento, que não foi divulgado anteriormente, está entre um tesouro de materiais de segurança nacional dos EUA descobertos na semana passada em uma plataforma de mensagens online. Tanto o Pentágono, de onde muitos dos materiais vazados parecem ter se originado no início deste ano, quanto o Departamento de Justiça estão investigando o assunto.

Militares ucranianos na linha de frente perto de Vuhledar Foto: Evgeniy Maloletka/AP - 9/4/2023

O vazamento produziu insights notáveis sobre as atividades de inteligência dos EUA em todo o mundo, mas suas revelações sobre a guerra na Ucrânia se mostraram particularmente esclarecedoras. Ele revelou, por exemplo, onde as autoridades americanas detectaram fraquezas críticas nas defesas aéreas da Ucrânia e no acesso a munição, ao mesmo tempo em que expuseram deficiências consideráveis nas forças armadas russas também. Muitas das avaliações datam de fevereiro e março.

O documento que prevê apenas um sucesso modesto na próxima contraofensiva da Ucrânia indica que a estratégia de Kiev gira em torno de recuperar áreas contestadas no leste enquanto avança para o sul em uma tentativa de cortar a ponte terrestre da Rússia para a Crimeia, a península que Moscou anexou ilegalmente em 2014 e agora usa como rota de abastecimento por suas forças dentro da Ucrânia.

A potência das defesas russas entrincheiradas, juntamente com “deficiências ucranianas duradouras em treinamento e suprimentos de munições, provavelmente prejudicarão o progresso e exacerbarão as baixas durante a ofensiva”, diz o documento.

Suas marcações sugerem que as informações foram fornecidas por inteligência humana e de sinais, provavelmente envolvendo métodos sensíveis usados pela CIA e pela Agência de Segurança Nacional (NSA). O Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, que parece ter produzido o documento vazado, se recusou a comentar, assim como o Conselho de Segurança Nacional. O Departamento de Defesa se recusou a abordar o conteúdo do documento.

No Pentágono, na segunda-feira, o porta-voz Chris Meagher disse que as autoridades estavam agindo agressivamente para determinar o escopo, a escala e o impacto do vazamento e como eles podem evitar incidentes semelhantes no futuro. Ele se recusou a comentar a veracidade dos materiais. Um porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, disse que as autoridades americanas também estão trabalhando para tranquilizar aliados e parceiros “de nosso compromisso em proteger a inteligência”.

Além do documento vazado, autoridades dos EUA disseram que as perspectivas de um resultado modesto na ofensiva dos próximos meses também foram reforçadas em uma avaliação confidencial do Conselho Nacional de Inteligência.

Essa avaliação, que foi recentemente informada a um seleto grupo de pessoas no Capitólio, concluiu que é improvável que a Ucrânia recupere tanto território quanto Kiev fez no fim do ano passado com os impressionantes avanços da Ucrânia no leste e no sul, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Simulações

Nas semanas desde que o documento vazado foi redigido, autoridades dos EUA mantiveram conversas com líderes ucranianos para garantir que as ambições de Kiev para a ofensiva correspondam às suas capacidades, disseram autoridades dos EUA que, como outras entrevistadas para esta reportagem, falaram sob condição de anonimato para discutir conteúdo sensível.

Uma conversa de alto nível ocorreu em meados de março entre o general Mark A. Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente; secretário de Defesa Lloyd Austin; e seus equivalentes ucranianos.

As autoridades dos EUA também realizaram simulações com os líderes militares ucranianos para demonstrar como diferentes cenários ofensivos poderiam acontecer e as consequências de espalhar as forças de maneira ineficaz, disse um oficial. Isso poderia esticar demais as linhas de abastecimento, dificultando a manutenção do território retomado ao tentar avançar para as áreas ocupadas.

Todas as partes saíram dessas conversas com a sensação de que a Ucrânia estava começando a entender as limitações do que poderia alcançar na ofensiva e se preparando para um acordo, disseram autoridades dos EUA.

Um morteiro de 120 mm é disparado perto de Bakhmut, na região de Donetsk, na Ucrânia Foto: Genya SAVILOV / AFP - 9/4/2023

Embora seja improvável que a interrupção da ponte terrestre aconteça, disseram essas pessoas, os EUA têm esperança de que ganhos incrementais possam pelo menos ameaçar o fluxo livre de equipamentos e pessoal russo no corredor, que tem sido fundamental para as forças invasoras.

Um alto funcionário ucraniano não contestou as revelações do documento e apontou para atrasos logísticos que retardaram as prometidas entregas de ajuda ocidental. “É parcialmente verdade”, disse o oficial, “mas a parte mais crítica é um atraso dos sistemas já prometidos, que atrasa o treinamento de brigadas recém-formadas e a contraofensiva como um todo”.

Várias nações, incluindo os EUA, enviaram tanques de guerra e outros veículos blindados para a Ucrânia, mas somente depois de agonizarem com a decisão de fazê-lo, atraindo críticas de Kiev e de seus mais ferrenhos apoiadores na Europa Oriental. Washington acelerou os planos para enviar uma coluna de tanques Abrams, mas a entrega ainda está a meses de distância.

Outro alto funcionário ucraniano disse que é improvável que os documentos vazados comprometam a contraofensiva planejada. “Todo mundo sabe que estamos com pouca munição – o presidente e o ministro da Defesa falam sobre isso abertamente”, disse o funcionário. “E é óbvio para todos desde novembro que a próxima contraofensiva será focada no sul, primeiro em Melitopol e, depois, em Berdyansk. Mas o local exato - podemos mudar isso na semana anterior.”

Oficiais militares e analistas independentes sugeriram publicamente a probabilidade de uma contraofensiva no leste e no sul da Ucrânia. A Rússia reforçou sua defesa da Península da Crimeia com uma densa rede de fortificações e linhas de trincheiras em aparente antecipação de tal operação.

Desafios para a Rússia

As tropas de Moscou também enfrentam desafios consideráveis, incluindo o baixo moral após grandes erros estratégicos que levaram a baixas significativas e deixaram bolsões de soldados mal equipados. As unidades russas no leste são particularmente precárias, de acordo com um documento separado contido no vazamento dos EUA, com inteligência revelando cuidados abaixo do padrão na camuflagem de locais sensíveis e armazenamento imprudente de munição.

O Ocidente enviou à Ucrânia dezenas de bilhões de dólares em armas e equipamentos militares, anunciando a injeção de ajuda como um impulso significativo. Mas o documento recém vazado sinaliza o que muitos comandantes e tropas já sabem: a difícil luta contra a Rússia esgotou as tropas e o equipamento da Ucrânia, tornando cada dia que a guerra se arrasta uma vantagem para as forças armadas russas maiores.

Criança brinca do lado de fora de um prédio de apartamentos em Kramatorsk Foto: Photo for The Washington Post by Heidi Levine

Unidades ucranianas estão queimando níveis históricos de munição de artilharia e começaram a racionar projéteis, segundo soldados. Os artilheiros que apoiam as operações na cidade de Bakhmut, em apuros, por exemplo, disseram que seus antigos obuses soviéticos são menos precisos do que os canhões ocidentais, exigindo que disparem mais e desgastem seus equipamentos mais rapidamente. Os soldados também estão exaustos, e Kiev se envolveu mais fundo em sua população para mobilizar combatentes adicionais, às vezes parando homens na rua para entregar-lhes papéis de alistamento.

O pessoal militar no terreno reclamou nas últimas semanas que as tropas recém mobilizadas que chegam às linhas de frente são mal treinadas. Mas a situação no campo de batalha agora pode não refletir um quadro completo das forças da Ucrânia, porque Kiev está treinando tropas para a próxima contraofensiva separadamente – deliberadamente impedindo-as de lutar, incluindo a defesa de Bakhmut, disse uma autoridade dos EUA.

A perspectiva de despejar bilhões de dólares em um impasse militar com apenas ganhos incrementais em uma direção ou outra pode enfraquecer a determinação dos apoiadores de Kiev na Europa e nos EUA, possivelmente intensificando os pedidos de negociações entre Kiev e Moscou.

Mas abrir negociações com o presidente russo, Vladimir Putin, pode ser arriscado para o líder da Ucrânia, o presidente Volodmir Zelenski, dada a forte animosidade em relação ao Kremlin entre o povo ucraniano, que sofreu níveis extraordinários de violência e dificuldades durante o conflito, mas manteve a promessa de alcançar uma vitória total.