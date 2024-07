Donald Trump aparece na Convenção Republicana com curativo na orelha após atentado

MILWAUKEE - O ex-presidente Donald Trump fez uma aparição na Convenção Nacional Republicana na noite desta segunda-feira, 15. Ele estava com um curativo na orelha após ser vítima de um atentado no fim de semana e foi ovacionado pela multidão.

PUBLICIDADE Donald Trump cumprimentou algumas pessoas no caminho e sentou-se ao lado de J.D. Vance, nomeado mais cedo como candidato a vice-presidente. Foi a primeira vez que Trump e Vance apareceram juntos após o anúncio. Trump entrou na Convenção som de “God Bless the USA”, música que costuma abrir os seus comícios. Na multidão, as pessoas começaram a erguer os punhos e gritar “lute”. Foi uma referência à imagem de Trump deixando o palco escoltado por agentes do Serviço Secreto depois que o seu comício em Butler, na Pensilvânia, foi interrompido por um ataque a tiros.

Donald Trump e J.D. Vance na Convenção Republicana. Foto: Win Mcnamee/AFP

Antes de chegar à Convenção Republicana, o ex-presidente apareceu em uma mensagem de vídeo gravada repetindo as alegações infundadas sobre fraude eleitoral.

“Fiquem atentos porque essas pessoas querem trapacear e trapaceiam porque, francamente, é a única coisa que fazem bem”, disse. Em seguida, ele promoveu a votação por correio, que costuma criticar, como necessárias para vencer a eleição. “Se nós os inundarmos, eles não poderão trapacear.”

O vídeo de Trump foi a primeira menção à fraude eleitoral durante a Convenção, que tem sido pautada pela economia sob o lema de “Faça a América Rica de Novo” — uma adaptação do slogan “Faça a América Grande de Novo”.

Mais cedo, os republicanos confirmaram o ex-presidente como candidato do partido às eleições, em novembro. Coube ao seu filho anunciar que ele havia atingido o número de delegados necessários, mera formalidade após a vitória de Donald Trump nas primárias, liquidadas ainda em março.

Publicidade

A Convenção Nacional do Partido Republicano começou nesta segunda-feira, 15, com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado ao comício do ex-presidente na Pensilvânia.

Trump foi atingido de raspão na orelha. Um apoiador que participava da atividade de campanha morreu e outros dois ficaram feridos. O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto por contra-atiradores do Serviço Secreto. O FBI acredita que ele agiu sozinho e investiga a motivação do crime./COM NY TIMES