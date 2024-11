Cleveland era governador de Nova York quando foi escolhido como o indicado do partido Democrata para presidente em 1884. Ele era “visto como o epítome da responsabilidade e estabilidade”, disse Daniel Klinghard, professor de ciência política no College of the Holy Cross em Worcester, no estado de Massachussetts.

Cleveland concorreu pela primeira vez em 1884, quando foi elito. Quatro anos depois, embora tivesse uma ligeira vantagem no voto popular, perdeu a contagem do Colégio Eleitoral para o republicano Benjamin Harrison. Cleveland continuou bem visto pelo público, no entanto. Ele ganhou tanto o voto popular quanto o eleitoral em 1892.