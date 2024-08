‘É uma falta de respeito propor nova eleição na Venezuela’, afirma María Corina Machado

Questionada sobre a reunião entre os chanceleres do Brasil e da Colômbia hoje, a líder opositora disse que prefere não especular os resultados, mas ressaltou o papel de ambos os países - cujos presidentes são próximos de Maduro - ao possuírem um canal de comunicação com o chavismo.

Ela também comentou o afastamento recente do México da coalizão com Brasil e Colômbia para mediar a crise venezuelana. “Respeito a posição de cada país, não tive comunicação com o governo mexicano, embora tenhamos tentado. Mantivemos contato constante com Brasil e Colômbia, assim como outros países da América Latina”.