Ironicamente, a regra “toda política é local” que afundou os democratas também representa a maior chance de esperança com uma presidência de Trump e uma potencial reinvenção da democracia americana.

Basta olhar para a questão do aborto. A decisão da Suprema Corte que matou Roe vs. Wade efetivamente transferiu a questão do aborto para os Estados. Curiosamente, em quase todos os estados onde a questão do aborto foi votada, o direito ao acesso foi fortalecido. Mesmo na Flórida, onde a emenda sobre direitos ao aborto foi derrotada, ela falhou porque ficou pouco abaixo do limite necessário de 60%.

Os estados individuais que consolidam o acesso aos direitos ao aborto não são um problema para os estrategistas que guiaram Trump ao poder. O que os arquitetos de Trump, da Sociedade Federalista, realmente querem é uma abordagem da democracia que coloque o máximo de poder possível no nível local, permitindo que os cidadãos decidam diretamente como são governados.