Trump vira votos e conquista antigos redutos democratas de fronteira no sul do Texas

Nenhum lugar nos Estados Unidos teve condados historicamente democratas mudando tão drasticamente na direção do ex-presidente Donald Trump como nas comunidades do Texas ao longo do Rio Grande, onde os residentes hispânicos compõem maioria esmagadora. Nas eleições recentes, a mistura da região de centros urbanos expandidos e áreas rurais que eram redutos democratas por gerações começou a se tornar vermelha, cor do Partido Republicano. Na terça-feira, 5, Trump trouxe o sul do Texas firmemente para o seu lado, conquistando 12 dos 14 condados ao longo da fronteira com o México, e fazendo avanços significativos até mesmo em El Paso, a maior cidade dessa região. Em 2016, Trump havia vencido em apenas cinco.

PUBLICIDADE O apoio a Trump ao longo da fronteira do Texas é o exemplo mais marcante do amplo abraço nacional ao candidato republicano entre eleitores hispânicos e da classe trabalhadora. Essa mudança ocorreu em comunidades rurais, bem como em grandes cidades, como Miami, e em partes de Nova York e Nova Jersey. Mas o Texas se destacou. Oito dos dez principais condados democratas que mais se inclinaram para Trump na terça-feira estavam na fronteira do estado ou a uma curta distância.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza um comício após a sua vitória na madrugada de quarta-feira, 6, em Palm Beach, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

Uma das maiores mudanças ocorreu no condado de Starr, uma área rural com 65 mil habitantes pontilhada por pequenas cidades onde trechos do muro na fronteira estavam sendo construídos. Lá, a renda é baixa, e muitos viajam longas distâncias para trabalhar nos campos de petróleo do oeste do Texas.

A região se virou para o lado republicano nesta eleição, apoiando Trump por cerca de 16 pontos percentuais. Ele havia perdido ali para Hillary Clinton por 60 pontos em 2016.

Preocupações com a inflação e o grande número de travessias de fronteira não autorizadas nos últimos anos dominaram a campanha no condado. Na cidade fronteiriça de Roma, eleitores que apoiaram Trump disseram que o fizeram principalmente por motivos práticos e por preocupação com a imigração descontrolada.

Fabiola Rodriguez, 28, mãe solo de dois filhos, disse que ir ao supermercado se tornou uma experiência dolorosa. Quando Trump era presidente, ela disse que conseguia encher o carrinho de compras por cerca de US$ 250 (cerca de R$ 1.400). Agora, ela gasta US$ 300 (R$ 1.700), e a quantidade de produtos não chega à metade do que era antes. “Não levo meus filhos ao mercado porque sei que não poderei comprar o que eles querem.”

Fabíola Rodriguez, moradora da cidade de Roma, no Texas, votou em Donald Trump por preocupações relacionadas a inflação nos Estados Unidos Foto: Gabriel V. Cárdenas/NYT

Ela também temia que a vice-presidente Kamala Harris fosse hostil à indústria de petróleo e gás, que atrai muitos trabalhadores de lugares como Roma. Ela culpou as políticas da administração de Joe Biden em apoio à energia renovável pelos cortes nas horas de trabalho de seu pai e de seu irmão nos campos de petróleo.

Funcionário do condado de Starr, Eloy Vera, um democrata, disse que havia um amplo sentimento entre os moradores de que o partido não apoiava a indústria de petróleo e gás. “Nossos jovens pensaram, caramba, eles vão acabar com nossos empregos.”

Josie Falcon, moradora da cidade fronteiriça de Roma, no Texas, votou em Donald Trump Foto: Gabriel V. Cárdenas/NYT

Rodrigo Burberg, 32, engenheiro de software de Brownsville, apoiou os democratas em disputas locais, mas permaneceu indeciso sobre a corrida presidencial até algumas semanas atrás. Ele acabou votando em Trump.

“Nunca ouvi Kamala dar uma resposta definitiva sobre nada”, disse Burberg. “Os democratas estão dizendo que a economia está realmente forte. Mas na verdade, as métricas não refletem o que as pessoas estão sentindo. Quem se importa com o PIB se tudo é gasto na Ucrânia?”

Gary Groves, republicano de McAllen, observou um aumento no apoio a Trump após as eleições de 2020, organizando caravanas de carros e caminhões com bandeiras. Inicialmente com poucos veículos, os eventos cresceram para até 150 ou 200 carros à medida que o dia da eleição se aproximava.

O Rio Grande, em Roma, no Texas, separa a fronteira entre os Estados Unidos e o México Foto: Gabriel V. Cárdenas/NYT