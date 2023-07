Eleição na Espanha mostra que país é foco de resistência à extrema direita; leia a análise

Para a drag queen Onyx, a maquiagem no dia da eleição virou pintura de guerra. Em uma série de vídeos no Twitter, ela convocou os liberais às urnas para derrotar os anti-LBGTQ, negacionistas e anti-feministas do partido de extrema direita Vox.

Por volta da 1h - em meio a perdas para a extrema direita e ganhos surpreendentes para a esquerda - ela se dirigiu a seus seguidores em triunfo. “Tudo valeu a pena”, disse Onyx em vídeo. “Parabéns a todos os meus Queers, bravos lutadores e ousados que tiveram a coragem de ir e votar. Você fez o que deveria fazer, que é exercer seu direito democrático”.

Se a noite da eleição provou alguma coisa, é que a Espanha – uma nação com algumas das memórias mais recentes na Europa de repressão de extrema direita, da era Francisco Franco que terminou em 1975 – tem pouco interesse em voltar a abraçar a direita radical.

O Vox, partido de extrema direita, frustrou as expectativas na corrida de domingo, ganhando menos assentos do que analistas previam. Mas quando comparado com sua última exibição nacional em novembro de 2019, o resultado foi uma derrota total. O partido caiu de 15% para 12% dos votos e perdeu 19 de suas 52 cadeiras. Em uma região onde o Vox já está co-governando localmente - em Castilla y Leon - o partido perdeu cinco de seus seis assentos.

O líder do partido de extrema direita Vox da Espanha, Santiago Abascal, faz um discurso após a divulgação dos resultados da eleição geral Foto: Vincent West/ Reuters

A extensão das derrotas do partido significava que ele não poderia desempenhar o papel central no governo previsto na noite da eleição. De fato, a perspectiva de uma coalizão com a extrema direita pode ter sido mais um passivo do que um trunfo para o tradicional Partido Popular (PP), de centro direita, que ficou em primeiro lugar nas eleições de domingo, mas sem votos suficientes para governar sozinho ou com o Vox como único parceiro.

No caos do parlamento dividido entregue pelos eleitores espanhóis, o PP e o Vox estão lutando com sua melhor chance de chegar ao poder, por algum tipo de acordo tático com pequenos partidos regionais.

Pedro Sánchez

Os socialistas que estão no governo, liderados pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, superaram as expectativas, terminando com 1 milhão de votos a mais do que em 2019, embora tenham ficado em segundo lugar nos resultados mais fragmentados deste ano.

A esquerda pode ter a melhor - embora ainda difícil - chance de montar um governo. Se ninguém puder, a Espanha seguirá para uma nova rodada de eleições. Provavelmente levará semanas ou meses para descobrir.

Em meio a toda a escuridão, parece claro que a Espanha – que nas últimas cinco décadas se transformou em um bastião do progressismo – continua resistente ao tipo de ressurgimento da extrema direita ascendente em outras partes da Europa e dos Estados Unidos.

O líder do Partido Socialista dos Trabalhadores (PSOE) e atual primeiro-ministro, Pedro Sanchez, cumprimenta apoiadores do lado de fora da sede do partido em Madri, Espanha, domingo, 23 de julho de 2023 Foto: Emilio Morenatti / AP

Quando o Vox se formou, há uma década, ele capitalizou o crescente nacionalismo espanhol diante do então ativo movimento separatista da Catalunha. Atraiu eleitores mais extremados, mas também se beneficiou dos espanhóis temerosos de perder a integridade territorial.

Com uma relativa calmaria agora nos movimentos de independência, o Vox adotou uma abordagem mais parecida com a do americano Ron De Santis para a política – atacando o progressismo onde quer que ele esteja. Em uma comunidade onde o Vox recentemente conquistou o controle local, proibiu padrões não oficiais, incluindo a bandeira gay do arco-íris, em prédios públicos. Quer dar aos pais o direito de retirar seus filhos das aulas que considerem ofensivas. Prometeu mudar os códigos locais para acabar com o termo “violência de gênero”, argumentando que as mulheres não são as únicas vítimas e os homens não são os únicos agressores. Muitos ativistas temem que isso possa prejudicar o financiamento de casas seguras para mulheres que sofrem violência doméstica.

O PP já se recusou a fazer alianças com o Vox. Mas começou a alavancar a extrema direita em regiões como Valência para conter a esquerda e entrar em alianças políticas de co-governo. Ao fazer isso, ofereceu concessões – permitindo que o Vox, por exemplo, exigisse a remoção da “ideologia de gênero” das salas de aula.

Aliança

Analistas citaram o risco de uma aliança nacional PP-Vox como um fator que galvanizou a esquerda e permitiu a chegada dos socialistas nas eleições. A participação eleitoral aumentou para 70% da população, em comparação com 66% em novembro de 2019. E isso foi no meio da temporada de férias e de uma onda de calor brutal.

“A grande surpresa foi que o Partido Socialista estava três pontos mais forte do que as pesquisas nos diziam”, disse Pablo Simon, um guru político espanhol da Universidade Carlos III de Madri. “Três pontos mais fortes e 1 milhão de votos a mais do que o esperado. Isso para mim é a chave que explica esse resultado.”

Outro fator que mudou a maré, disse Simon, pode ter sido os eleitores moderados que eram profundamente avessos à ideia de uma coalizão de direita incluindo o Vox. Partidos de esquerda menores e mais radicais também perderam terreno no domingo, sugerindo como os eleitores espanhóis parecem estar rejeitando os extremos.

“É possível que a ameaça de um governo com o Vox tenha ativado eleitores de esquerda que não foram votar nas eleições anteriores”, disse Simon. “Mas também é possível que um certo tipo de eleitor moderado, que hesitava entre o PP e o Partido Socialista, tenha desistido de votar no PP por causa dessa potencial aliança.”

Sánchez e seus socialistas ainda têm seus próprios problemas. Seu caminho para governar passa pelo partido pró-independência da Catalunha, Junts per Catalunya (Juntos pela Catalunha). Mas na segunda-feira, um promotor público da Suprema Corte espanhola pediu a um juiz que emitisse um mandado de prisão contra um dos líderes mais proeminentes do movimento e ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, que está sendo processado por sua participação na organização de um referendo ilegal pela independência catalã em 2017.

Puigdemont fugiu para a Bélgica e agora é membro do Parlamento Europeu. Ele foi recentemente destituído de sua imunidade parlamentar para que pudesse ser processado. A Bélgica terá que prosseguir com o mandado de prisão, embora os tramites possam levar meses. Isso apenas aumenta a pressão sobre a necessária negociação entre Sánchez e as forças políticas pró-independência catalãs, que agora poderiam incluir o perdão entre suas demandas.

O ex-líder e eurodeputado exilado da Catalunha Carles Puigdemont participa de uma entrevista coletiva Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

No domingo, o líder esquerdista da Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Ruffian, sugeriu que Sánchez teria que escolher entre “Catalunha ou Vox” se quisesse apoio, sugerindo que os socialistas precisariam conceder um referendo de independência na Catalunha para evitar um governo que inclui a extrema direita. Poucos veem o líder socialista disposto a ir tão longe - mas um referendo também pode ser o ponto de partida das negociações, não o fim.

No momento, no entanto, a esquerda espanhola - incluindo uma determinada drag queen de Madri - está respirando um pouco mais fácil.

As perdas do Vox o colocam abaixo do limite de representação necessário para apresentar censuras legislativas, como votos de desconfiança, sem a ajuda de outros partidos, ou lançar recursos perante o tribunal constitucional da Espanha, como fez contra as leis espanholas de aborto e transgênero.

“Estamos aliviados”, disse Onyx em entrevista por telefone na segunda-feira. “A Espanha falou.”