Eleição na Turquia: entenda em quatro pontos o resultado e o segundo turno

A difícil eleição da Turquia irá para um segundo turno, segundo as autoridades eleitorais turcas anunciaram nesta segunda-feira, 15, estendendo uma votação crucial que demonstrou que o atual presidente Recep Tayyip Erdogan ainda é uma força política, apesar de seu fracasso em garantir uma vitória no primeiro turno.

O Conselho Eleitoral Supremo da Turquia afirmou que o segundo turno será realizado em 28 de maio, depois que os resultados oficiais preliminares mostraram que Erdogan obteve 49,5% dos votos e seu principal adversário, Kemal Kilicdaroglu, 44,9%, com quase todas as cédulas contadas. Erdogan, que liderou a Turquia por 20 anos, parecia estar em uma posição forte para ser eleito por mais cinco anos.

Depois de uma noite tumultuada em que ambos os rivais afirmaram que estavam na frente pela corrida presidencial, os dois políticos afirmaram que aceitariam um segundo turno.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está na frente na corrida por mais um mandato como presidente do país Foto: Emrah Gurel / AP

A votação de domingo, 14, foi observada de perto em todo o mundo para saber como poderia moldar o curso da Turquia, um importante aliado da Otan com uma ampla gama de laços diplomáticos e econômicos em todos os continentes.

Antes da votação, a maioria das pesquisas sugeria uma ligeira vantagem para Kilicdaroglu, candidato de uma aliança recém-formada de seis partidos de oposição. Mas os resultados mostraram o apelo e a influência de Erdogan.

Aqui estão alguns tópicos importantes:

O primeiro turno da Turquia

Esta é a primeira eleição na história da Turquia em que nenhum candidato presidencial obteve a maioria no primeiro turno. Isso abre uma complicada janela de duas semanas durante a qual os candidatos farão de tudo para atrair mais eleitores para seus campos.

A eleição de domingo foi a segunda do país desde um referendo de 2017 apoiado por Erdogan que mudou a Turquia de um sistema parlamentar para presidencial. Erdogan venceu as duas últimas disputas presidenciais, em 2014 e 2018, de forma absoluta e por margens significativas.

Sua incapacidade de fazê-lo desta vez deixa claro que ele perdeu algum apoio.

Erdogan tem vantagem

Erdogan parece ter vantagem com sua liderança sobre Kilicdaroglu. O candidato Sinan Ogan, que teve 5,7% dos votos no primeiro turno, deixa a disputa. A maioria dos votos de Ogan deve ir para Erdogan.

No período que antecedeu a eleição, Erdogan utilizou livremente recursos estatais para melhorar suas chances, aumentando os salários dos funcionários públicos e o salário mínimo nacional. O presidente também aumentou os gastos do governo em um esforço para proteger as pessoas dos efeitos imediatos da alta inflação. Ele poderia implantar mais medidas desse tipo até a data do segundo turno.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e a sua esposa Emine acenam para apoiadores na sede do partido do presidente em Ancara, Turquia Foto: Ali Unal / AP

A fé dos turcos nas eleições continua alta

O conselho eleitoral afirmou que as eleições tiveram a participação de 88,9% dos 64 milhões de eleitores elegíveis na Turquia e no exterior. Alguns enfrentaram longas filas e retornaram aos bairros destruídos pelo terremoto para exercer o que muitos consideram um dever nacional.

O número de comparecimento é muito maior do que o comparecimento de 66,6% nas eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. Mas números tão altos não são incomuns na Turquia.

Nas últimas eleições presidenciais e parlamentares, em 2018, cerca de 85% dos eleitores votaram. E desde 1983, a participação em qualquer eleição – inclusive para prefeitos e vereadores – nunca caiu abaixo de 74%.

Muitos cientistas políticos não consideram a Turquia uma democracia pura, principalmente por causa do poder exercido pelo presidente e sua capacidade de moldar o xadrez político antes da votação.

Mas os turcos ainda levam as eleições muito a sério. Isso inclui Erdogan, que disse aos apoiadores na segunda-feira que estava preparado para enfrentar um segundo turno.

“Na minha vida política, sempre respeitei sua decisão”, disse ele. “Espero a mesma maturidade democrática de todos.”

O candidato da oposição, Kemal Kilicdaroglu, discursa na sede de seu partido em Ancara, Turquia Foto: AP / AP

O nacionalismo parece ter prevalecido

Os eleitores turcos podem não priorizar a política externa nas urnas, mas a decisão de Erdogan de intensificar a retórica nacionalista durante a campanha parece ter valido a pena, tanto para ele quanto para sua aliança parlamentar conservadora.

Durante a campanha, Erdogan manteve uma doca para navios de guerra no centro de Istambul para os eleitores visitarem. Ele intensificou suas críticas aos Estados Unidos, chegando a afirmar na véspera das eleições que o presidente americano, Joe Biden, estava tentando derrubá-lo.

Erdogan e membros de seu partido também acusaram abertamente a oposição de cooperar com terroristas porque receberam o apoio do principal partido pró-curdo da Turquia. Os nacionalistas turcos costumam acusar os políticos curdos de apoiar ou cooperar com militantes curdos que estão em guerra com o Estado turco há décadas.

Ogan, o candidato em terceiro lugar, também falou sobre priorizar maneiras de enviar para casa os milhões de refugiados sírios na Turquia e criticou a coalizão de oposição por seu apoio curdo. Em um segundo turno, o candidato que defender com mais eficácia as posições nacionalistas pode conquistar mais apoiadores de Ogan.