Em Kherson, Zelenski diz que retomada da cidade é o início do fim da guerra contra a Rússia

Publicidade

KHERSON, UCRÂNIA - O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, visitou nesta segunda-feira, 14, a cidade de Kherson, no sul do país, reconquistada na semana passada por tropas de Kiev e disse que esta última vitória militar marca o início do fim da guerra contra a Rússia, às vésperas da chegada no inverno na região, que pode afetar duramente a mobilidade das tropas. Apesar do otimismo, Zelenski reconheceu que recuperar os territórios ocupados pela Rússia no leste da Ucrânia será um caminho longo e difícil.

“A Rússia demonstrou ao mundo que pode matar, mas todos nós, nossas Forças Armadas, nossa Guarda Nacional e os serviços de inteligência demonstraram que é impossível matar a Ucrânia”, declarou Zelenski.

Leia também Putin tenta se distanciar de derrotas na Ucrânia para evitar desgaste; leia análise

Com a mão no peito, assim como outros funcionários civis e militares presentes, ele cantou o hino nacional enquanto a bandeira ucraniana era hasteada diante do edifício da administração regional, no centro de Kherson.

“É importante estar aqui (...) para que as pessoas possam sentir que não são apenas palavras e promessas, e sim que realmente voltamos e hasteamos nossa bandeira”, afirmou o presidente em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Zelenski visita a cidade de Kherson, retomada dos russos na semana passada Foto: AP Photo/Roman Hrytsyna

Retirada

As tropas russas abandonaram Kherson na semana passada, após oito meses de ocupação, deixando o caminho livre para que os soldados ucranianos entrassem na cidade na sexta-feira.

Continua após a publicidade

O Kremlin, no entanto, insiste que a capital da região de mesmo nome, que teve a anexação anunciada por Moscou em setembro, ainda pertence à Rússia, apesar da saída de suas tropas. Kherson foi a primeira grande cidade que caiu sob controle russo após a invasão, no fim de fevereiro.

A sua reconquista abre à Ucrânia uma porta de entrada para toda a região, com acesso tanto ao Mar Negro a oeste, como ao Mar de Azov a leste. A região foi uma das quatro cuja anexação o Kremlin anunciou em setembro.

Atrocidades

Zelenski acusou no domingo as forças russas por atrocidades em Kherson e disse que até o momento foram documentados 400 crimes de guerra, sem especificar se falava apenas desta região. Em Kherson, vários moradores relataram à AFP os meses de ocupação russa e alguns atos de resistência para mostrar o repúdio à anexação pela Rússia.

Volodmir Timor, um jovem de 19 anos, passou meses com os amigos analisando os movimentos dos soldados russos nas ruas da cidade e repassando as informações ao Exército ucraniano.

“Informávamos tudo: onde estava o equipamento, onde armazenavam a munição, onde dormiam, para onde seguiam para beber algo”, disse o jovem, que queria ser músico antes da guerra./ AFP

Soldados ucranianos comemoram com o presidente Volodmir Zelenski a retomada de Kherson Foto: EFE / EFE

Continua após a publicidade