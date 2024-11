Embaixada dos EUA em Kiev é fechada após alerta de ataque aéreo da Rússia

A embaixada dos Estados Unidos em Kiev, capital ucraniana, fez um alerta nesta quarta-feira, 20, sobre um “possível ataque aéreo significativo” da Rússia, após a promessa do governo russo de responder ao lançamento, pela Ucrânia, de um míssil americano de longo alcance contra o seu território.

A sede diplomática americana “recebeu informações específicas” sobre um possível ataque aéreo nesta quarta-feira, de acordo com uma publicação no site do órgão. “Por precaução, a embaixada será fechada e os funcionários foram instruídos a se abrigar”, acrescentou.

Embaixada dos Estados Unidos em Kiev Foto: Sergei Supinsky/AFP

Da mesma forma, "recomenda que os cidadãos americanos estejam preparados para se abrigar imediatamente, caso seja anunciado um alerta aéreo". A Rússia fez um alerta na terça-feira, 19, que responderá ao lançamento de mísseis de longo alcance dos EUA em seu território pela primeira vez em quase três anos de guerra. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o ataque mostrou que os países ocidentais queriam "escalar" o conflito. "Consideramos esta uma nova fase da guerra do Ocidente contra a Rússia e reagiremos em conformidade", disse Lavrov numa conferência de imprensa durante a reunião do G-20 no Brasil.

O governo dos Estados Unidos disse esta semana que autorizou a Ucrânia a usar os mísseis balísticos ATACMS contra alvos militares dentro da Rússia. /AFP