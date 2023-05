Enfermeira acusada de matar sete bebês e escrever ‘sou má’ nega crimes em julgamento na Inglaterra

MANCHESTER - Uma enfermeira britânica, julgada há meses na cidade de Manchester, no Reino Unido, pelo homicídio de sete bebês em 2015 e 2016, alegou que é inocente em julgamento realizado na terça-feira, 2. A enfermeira também deu explicações sobre as notas encontradas pela polícia em que os crimes são admitidos.

Sete meses após o início de seu julgamento em outubro, Lucy Letby, de 33 anos, fez sua primeira aparição no tribunal.

Esta ex-enfermeira do departamento neonatal do hospital Condessa de Chester, no noroeste da Inglaterra, nega os sete assassinatos e as dez tentativas de assassinato de que é acusada.

Este esboço mostra Lucy Letby aparecendo no banco dos réus em Manchester Crown Court, em Manchester, Inglaterra. Letby foi acusada de assassinato de cinco meninos e duas meninas e a tentativa de assassinato de outros dez bebês , enquanto trabalhava no Hospital Condessa de Chester, no noroeste da Inglaterra, entre 2015 e 2016. Foto: Elizabeth Cook/PA via AP

De acordo com a promotoria, Letby matou os bebês injetando insulina ou ar em suas veias.

A mulher disse nesta terça-feira que foi “devastador” ser informada em 2016 das suspeitas contra ela. “Não pude acreditar”, afirmou, “não acho que você possa ser acusado de algo pior do que isso”.

No tribunal, ela explicou que “sempre quis trabalhar com crianças” e foi a primeira da família a ir para a universidade.

Interrogada por seu advogado, Ben Myers, ela negou ter prejudicado os bebês: “Isso vai totalmente contra o que significa ser enfermeira”.

“Meu trabalho era minha vida”, acrescentou, afirmando que “o mundo parou” quando ela foi tirada do berçário.

Como prova contra ela, a acusação apresentou algumas notas escritas por Letby, encontradas durante buscas em sua casa.

“Não mereço viver. Matei-os de propósito porque não sou boa o suficiente para cuidar deles. Sou uma pessoa horrível”, escreveu ela nas notas. “Estou mal, eu fiz isso”.

Durante o julgamento, Letby apontou que as notas foram escritas durante uma fase de sofrimento psicológico e que o material não poderia ser usado como uma confissão. A enfermeira explicou que havia escrito as notas porque sentia que havia feito algo errado e cometido erros de forma não intencional.

Entenda o caso

Lucy Letby foi presa após ser acusada do assassinato de sete bebês e da tentativa de matar outros dez em um hospital em Chester, no noroeste do Reino Unido. A mulher já era suspeita dos crimes desde 2018, quando foi presa pela primeira vez, mas foi liberada na época por falta de provas.

As acusações contra ela dizem respeito ao período entre junho de 2015 e junho de 2016, quando houve várias mortes por causas até então inexplicáveis de recém-nascidos no Hospital Condessa./AFP