Entenda os protestos no Peru

Desde que a presidente peruana, Dina Boluarte, assumiu - com a destituição de Pedro Castillo, que tentou dar um golpe de estado e acabou preso - manifestações diárias pedem a antecipação das eleições gerais. Até agora, são 40 mortos e não há perspectiva de melhora rapidamente.

Manifestantes bloqueiam estradas e pedem a renúncia de Dina Boluarte no Peru Foto: Diego Ramos / AFP

Quem é Dina Boluarte?

Dina Boluarte era a vice-presidente do Peru. Em 7 de dezembro, o então presidente Pedro Castillo tentou dar um golpe de estado e fechar o Congresso, mas as Forças Armadas do país não reagiram aos seus pedidos de mobilização. Isolado, Castillo acabou deposto pelo Congresso e preso - atualmente ele cumpre pena de 18 meses.

Com isso, Dina Boluarte assumiu a presidência peruana e, logo ao receber a faixa, disse que levaria o governo até o fim, ou seja, até 2026. No entanto, imediatamente começaram protestos ao redor do país pedindo a destituição do Congresso e eleições gerais antecipadas.

Quando começaram os protestos?

Logo após a queda de Castillo, manifestantes saíram às ruas de diferentes cidades do país pedindo desde a antecipação de eleições até a volta de Castillo. Distintos movimentos faziam suas demandas nos protestos.

Atualmente, o epicentro dos protestos é a região aimara de Puno (sul), na fronteira com a Bolívia, onde houve saques a comércios locais e ataques a veículos da polícia.

A Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias registrou interrupção por piquetes em 53 trechos de rodovias em seis regiões: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios e Amazonas.

O que os manifestantes pedem?

Com o passar das semanas e o embate no Congresso diante da possibilidade de antecipar as eleições, aumentou a quantidade de manifestantes pedindo a renúncia de Dina Boluarte. Atualmente, essa é a principal reivindicação dos protestos, ao lado da convocação de uma Assembleia Constituinte.

Em regiões do sul peruano, como em Puno - que vive desde quarta-feira um toque de recolher -, manifestações de partidários de Castillo ganharam força e acabaram em confrontos com a polícia. A onda de violência deixou 17 mortos: a repressão violenta das forças de ordem deixou 14 mortos durante tentativa de ocupação do aeroporto de Juliaca pelos manifestantes. Além disso, três pessoas faleceram no saque a um shopping center, segundo a Defensoria do Povo, que acrescentou que um policial também morreu queimado dentro de sua viatura.

Qual é a atual situação política?

O Ministério Público do Peru começou a investigar na quarta-feira 11 por suposto “genocídio” a presidente Dina Boluarte em razão dos 40 mortos em confrontos e manifestações desde o início de seu governo. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o gabinete do governo, liderado por Alberto Otárola, pediu um voto de confiança ao Congresso.

Nesse cenário, uma nova missão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) chegou ao Peru na quarta para investigar a resposta policial às manifestações.