Pratos com jantares pela metade ainda estavam sobre as toalhas brancas nas mesas do refeitório do lar de idosos na quinta-feira, 31, entre cadeiras de rodas e andadores enlameados e virados. Seis pessoas morreram na instalação na terça-feira, 29, quando um rio furioso explodiu de suas margens e varreu vilarejos e cidades ao redor da cidade espanhola de Valência, na costa centro-leste da Espanha. Entre os lugares atingidos estava a cidade de Paiporta, onde os moradores disseram que a água chegou sem aviso prévio. Não havia sequer chovido na noite de terça quando a água do rio invadiu subitamente.

Os funcionários do lar de idosos tentaram deslocar os residentes para a segurança no segundo andar, mas não conseguiram levar todos, e alguns deles se afogaram, disse um oficial da cidade.

Pessoas recolhem mercadorias em um supermercado afetado pelas enchentes Foto: Manu Fernandez/AP

As enchentes mataram um total de 158 pessoas na Espanha, no desastre natural mais mortal da história recente do país, com quase todas as mortes, 155, na província de Valência. Mais de 60 das vítimas foram mortas em Paiporta, uma cidade de classe trabalhadora nos arredores sul da cidade de Valência, segundo Vicent Ciscar, vice-prefeito da cidade.

“Foi como um tsunami”

Muitos idosos em Paiporta morreram presos em seus apartamentos térreos. Outras pessoas se afogaram em seus carros, que, dois dias após o desastre, agora estavam virados, acidentados e empilhados entre ervas, como enormes dominós de metal.

O corpo de uma adolescente foi retirado do café de seus pais em Paiporta, segundo vários residentes que viram a cena, e colocado com seus sapatos brancos favoritos na praça da cidade em frente a uma igreja rosa. A poucos metros de distância, os corpos de cinco trabalhadores foram removidos do supermercado Consum, disse o sargento Daniel Álvarez, da agência de Proteção Civil e Emergências da Espanha.

Comida deixada em uma mesa dentro do lar de idosos Savia, local onde seis dos residentes da instituição morreram em uma enchente em Paiporta, perto de Valência Foto: Emma Bubola/NYT

“Foi como um tsunami”, disse Carmen Aviles, 53, que contou como as pessoas colocavam suas cabeças e mãos para fora das janelas dos carros e gritavam por ajuda enquanto seus carros giravam selvagemente como barcos à deriva na corrente furiosa na noite de terça-feira. “O pior foi ver as pessoas morrerem”, disse ela. “Elas foram engolidas.”

Os socorristas em Paiporta ainda estavam retirando corpos da lama na quinta-feira. Primeiro, eles extraíram os corpos que encontraram nas ruas, depois os que encontraram nas casas. Os socorristas então passaram para as garagens, onde as pessoas foram pegas pela água enquanto corriam, mas falharam em escapar das enchentes em seus carros a tempo.

Integrante das equipes de resgate carrega uma criança em uma rua coberta de lama em uma área inundada em Picanya, perto de Valência Foto: Jose Jordan/JOSE JORDAN

“Destroços, lama e muitas pessoas mortas”

Bombeiros estavam bombeando água da garagem subterrânea do supermercado Hiperber na quinta-feira, onde acreditavam que encontrariam mais corpos nos dois andares de estacionamento subterrâneo, disse o sargento Álvarez, um mergulhador. “Eles podem estar debaixo de seus carros, dentro ou fora.”

Sheyla Castillo, que estava do lado de fora do supermercado, não tinha notícias do primo de seu namorado desde o dia da enchente, quando ele estava voltando para casa da fábrica onde trabalhava.

Moradores caminham em uma rua após enchente em Paiporta Foto: Alberto Saiz/AP

Em Paiporta, na quinta-feira, algumas pessoas choravam enquanto se sentavam junto a palmeiras derrubadas numa rotatória. Outros choravam ao telefone enquanto jogavam baldes de água marrom para fora de suas casas. Ainda outros choravam enquanto procuravam na paisagem devastada por objetos que haviam perdido.

Ciscar, o vice-prefeito, chorou na prefeitura, em frente ao Rio Rambla del Poyo, que na noite de terça-feira transbordou e engoliu sua cidade. “Dentro das casas havia muitos destroços, muita lama e muitas pessoas mortas”, disse.

Destroços de carros atingidos pelas águas e detritos estão amontoados nas ruas de Paiporta Foto: Jose Jordan/JOSE JORDAN

“Estamos vivos, mas perdemos tudo”

Fora da cidade, as estradas estavam vazias de carros, mas alinhadas com cadeiras, sofás, portas e lixeiras viradas. Os pomares de laranjas ao longo das autoestradas estavam danificados e cobertos de lama. Multidões de pessoas estavam se afastando de Paiporta, onde não havia água corrente, comida ou eletricidade. Alguns estavam fugindo a pé, carregando seus animais de estimação. Outros empurravam carrinhos de compras, carregando garrafas de água e comida. Praticamente ninguém em Paiporta tinha mais um carro. Centenas de carros virados enchiam as ruas da cidade, tão danificados e sujos que parecia impossível que estivessem ali por pouco mais de um dia.

Em Paiporta, as autoridades começaram a distribuir comida na quinta-feira, disse o vice-prefeito, e na cidade de Valência, eles têm oferecido abrigo para pessoas desabrigadas lá.

A senhora Aviles era dona de uma loja que o rio simplesmente varreu. Na quinta-feira, ela encontrou alguns de seus discos rígidos a centenas de metros de distância. “Estamos vivos”, ela disse a sua vizinha. “Mas perdemos tudo.”

Lucas Amaro em sua loja de peixes que foi gravemente danificada durante a enchente em Paiporta Foto: Emma Bubola/NYT

“Foi minha paixão por toda a vida”

