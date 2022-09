O que se sabe sobre o estado de saúde da Rainha Elizabeth II até agora

A Rainha Elizabeth II, de 96 anos, está sob supervisão médica depois que médicos manifestaram preocupação com a sua saúde.

Em comunicado, o Palácio de Buckingham disse: “Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha continua confortável e em Balmoral.”

Rainha Elizabeth II em março de 2022; as preocupações com a mobilidade da monarca se intensificaram desde outubro de 2021 Foto: Richard Pohle/Pool via REUTERS

Qual a doença da rainha?

A doença da rainha Elizabeth II ainda não foi divulgada, nem por quais motivos ela estaria sob observação médica.

O que se sabe é que a rainha sofre de “problemas de mobilidade episódicos” desde o final do ano passado, como informou o Palácio de Buckingham.

As preocupações com a sua saúde surgiram em outubro, quando ela passou a noite no hospital e precisou cancelar uma viagem à Irlanda do Norte. As questões de mobilidade a impediram de participar de eventos neste ano, e ela continua usando uma bengala.

A rainha Elizabeth II em junho, ao lado do Príncipe Charles, durante o Jubileu de 70 anos de reinado, quando seus problemas de saúde pioraram Foto: Daniel Leal / AFP

Especulações alegam que a rainha teria sofrido uma queda, mas uma fonte do palácio desmentiu a informação à Reuters.

Boris Johnson e Liz Truss encontraram a rainha na terça-feira, 6, no Castelo de Balmoral, rompendo com a tradição de realizar esse tipo de encontro no Palácio de Buckingham. Elizabeth também desistiu de uma reunião online do conselho privado na quarta-feira, 7, depois de ser aconselhada pelos médicos a descansar, apontou o jornal The Guardian.

Os seus quatro filhos, Príncipe Charles, Princesa Anne, Príncipe Andrew e Príncipe Edward, ou já estão com ela ou estão se deslocando para o castelo. A duquesa de Cornwall e o Príncipe William, além de Harry e Meghan, também estão viajando para Balmoral.