EUA, Israel e Hamas mais perto de um acordo provisório para pausar conflito e libertar reféns

THE WASHINGTON POST - Israel, os Estados Unidos e o grupo terrorista Hamas estão perto de um acordo para libertar dezenas de mulheres e crianças mantidas reféns em Gaza, em uma pausa de cinco dias nos combates.

A libertação, que poderá começar dentro dos próximos dias - salvo problemas de última hora - poderá levar à primeira pausa sustentada no conflito em Gaza, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações.

Nos termos de um acordo detalhado de seis páginas, todas as partes no conflito congelariam as operações de combate durante pelo menos cinco dias, enquanto inicialmente 50 ou mais do que se acredita ser um total de 239 reféns seriam libertados em lotes, a cada 24 horas. A vigilância aérea monitoraria o movimento no terreno, para garantir a pausa.

A interrupção dos combates também visa a permitir um aumento significativo na quantidade de assistência humanitária vinda do Egito, incluindo combustível.

O esboço de um acordo foi elaborado durante semanas de negociações em Doha, no Catar, entre Israel, os Estados Unidos e o Hamas, representado indiretamente por mediadores do Catar, segundo diplomatas árabes e outros. Mas não estava claro até agora se Israel concordaria em interromper temporariamente a sua ofensiva em Gaza, desde que as condições fossem adequadas.

Um porta-voz da Embaixada de Israel em Washington disse na noite de sábado, 18, que não iria comentar nenhum aspecto da situação dos reféns.

A preocupação com os cativos - dois dos quais Israel disse que foram encontrados mortos -, juntamente com o número crescente de vítimas civis palestinas, têm aumentado constantemente a pressão sobre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mais de 100 países – mas, notavelmente, não os Estados Unidos – apelaram a um cessar-fogo total e imediato.

A decisão de aceitar o acordo é difícil para Israel, disse uma pessoa familiarizada com a situação que, como outras, falou sob condição de anonimato. Embora haja uma forte pressão interna sobre Netanyahu para trazer os reféns para casa, também há vozes em Israel exigindo que o governo não negocie a sua libertação.

Em declarações públicas, Israel permaneceu inflexível, embora reconhecendo a pressão que sofre. Na sexta-feira, 17, o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Haegbi, disse aos repórteres que o gabinete de guerra concordou por unanimidade que um cessar-fogo limitado só poderia ocorrer depois de “uma libertação massiva dos nossos reféns... e será limitado e curto, porque depois disso continuaremos a trabalhar para alcançar nossos objetivos de guerra”.

Em comentários inflamados no sábado, Netanyahu disse que a ofensiva continuaria, mesmo tendo defendido uma decisão na semana anterior de permitir as primeiras transferências constantes de combustível para Gaza desde o início da guerra. À medida que Israel prosseguia a sua ofensiva em Gaza, cortou todas as entregas, exceto mínimas, de alimentos, água, combustível e medicamentos dos quais os 2,3 milhões de habitantes do enclave dependem para sobreviver. “Para que o apoio internacional continue, a ajuda humanitária é essencial”, disse ele. “Por causa disso, aceitamos a recomendação de trazer combustível para Gaza”.

Netanyahu falou enquanto milhares de famílias de reféns e seus apoiadores encerravam uma marcha de cinco dias de Tel-Aviv a Jerusalém para exigir ação do governo, com muitos dizendo que as vidas de israelenses inocentes valiam qualquer acordo de curto prazo que o governo tenha de fazer para garantir a libertação deles.

Brett McGurk, principal funcionário para o Oriente Médio do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, e Ayman Safadi, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia. Foto: Mazen Mahdi/AFP

Após hesitação inicial, a administração Biden, sob a sua própria pressão interna entre os defensores do apoio irrestrito aos objetivos de guerra de Israel e a preocupação com a crise humanitária em Gaza, apoiou totalmente uma pausa temporária nos combates.

Começando com a viagem do Presidente Biden a Tel-Aviv, uma semana após o início da guerra, e seguida por múltiplas visitas do Secretário de Estado Antony Blinken e de outros altos funcionários, a administração tem pressionado Netanyahu para compreender que está perdendo a superioridade narrativa, à medida que mais palestinos morrem.

A maior prioridade da administração, no entanto, tem sido libertar os nove americanos e um residente permanente dos EUA que estão entre os reféns. “Acho que precisamos de uma pausa”, disse Biden há duas semanas, num evento de campanha. “Uma pausa significa tempo para retirar os prisioneiros.”

Uma semana depois, questionado sobre relatos de que ele teria pressionado por uma interrupção de três dias nos combates, Biden disse que havia pedido a Netanyahu “uma pausa ainda mais longa”. Em sua entrevista coletiva na quinta-feira, após se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, ele disse que os reféns estavam “em nossa mente todos os dias” e que ele estava trabalhando em uma maneira de “ter um período de tempo em que houvesse uma pausa longa o suficiente” para os deixar ser libertados.

Autoridades dos EUA disseram que acreditam que uma pausa permitiria ao Hamas reunir os reféns e poderiam ser tomadas providências para escoltá-los com segurança pelo campo de batalha. Não estava claro se os americanos ou outros estrangeiros seriam incluídos na parcela inicial de libertações. A esperança é que, se a libertação de mulheres e crianças for bem-sucedida, outros grupos de cativos serão os próximos.

Brett McGurk, o principal funcionário para o Oriente Médio do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, está em uma viagem estendida à região para tentar solidificar o plano de libertação de reféns, incluindo reuniões em Israel e no Qatar. Falando em uma conferência internacional de segurança no sábado no Bahrein, McGurk disse que as negociações têm sido “intensas e contínuas”.

A libertação, há várias semanas, de uma mãe e de uma filha americanas - entre os quatro prisioneiros que foram libertados desde o início da guerra - durante uma breve pausa acordada para permitir que trabalhadores humanitários internacionais as escoltassem, forneceu um “caminho” para “o que esperamos que será uma libertação muito maior”.

McGurk disse na conferência que a libertação pelo Hamas de um “grande número” de reféns, que se acredita totalizarem 239, “resultaria em uma pausa significativa nos combates e em uma onda massiva de ajuda humanitária. Centenas e centenas de caminhões entrando continuamente em Gaza do Egito.” Quando os reféns forem libertados, disse ele, “vocês verão uma mudança significativa, significativa”.

Era “razoável”, disse McGurk, “pausar os combates, libertar os reféns, as mulheres, as crianças, as crianças mais novas, os bebês, todos eles”. O acordo inicial não inclui homens civis ou militares israelenses, alguns dos quais são mulheres, entre os cativos.

Esses comentários suscitaram uma resposta nervosa do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, que os interpretou como um sinal de que uma pausa que permitiria a ajuda humanitária só ocorreria depois de os reféns serem libertados incondicionalmente pelo Hamas. “Há muitas negociações”, disse Safadi, “mas Israel está tomando 2,3 milhões de palestinos como reféns... e negando-lhes comida e água através desta guerra”.

Um funcionário do governo disse que qualquer suposição de que os Estados Unidos estavam condicionando a ajuda à libertação de reféns foi uma “interpretação grosseiramente errada” dos comentários de McGurk. “Qualquer tipo de acordo de reféns provavelmente resultaria em um aumento da ajuda humanitária”, disse o funcionário. Os Estados Unidos, observou, têm pressionado continuamente por um aumento da assistência humanitária aos civis em Gaza.